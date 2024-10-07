https://ria.ru/20241007/omsk-1976809478.html

Суд приговорил омского министра к обязательным работам

Суд приговорил омского министра к обязательным работам - РИА Новости, 07.10.2024

Суд приговорил омского министра к обязательным работам

Омского министра имущественных отношений признали виновным в халатности и приговорили к обязательным работам, освободив от уголовной ответственности из-за срока РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:34

2024-10-07T16:34

2024-10-07T16:34

происшествия

омск

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ОМСК, 7 окт - РИА Новости. Омского министра имущественных отношений признали виновным в халатности и приговорили к обязательным работам, освободив от уголовной ответственности из-за срока давности дела, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Приговор вынес Центральный районный суд Омска. Евгения Козлова признали виновным по статье "Халатность". Суд выяснил, что в 2020 году он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, и министерство имущественных отношений лишилось возможности в полном объеме использовать бюджетные средства на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. "В частности, чиновник, зная о наличии в регионе более 5 тысяч граждан указанной категории, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, не организовал эффективную деятельность своего министерства по проведению аукционов. В результате неосвоенными остались 122 миллиона рублей, выделенных на жилье для детей-сирот, не менее 70 граждан лишились возможности своевременно получить свои квартиры", - сообщил собеседник агентства. Суд назначил Козлову 60 часов обязательных работ. "Суд постановил освободить его от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - добавил источник. Гражданские иски о компенсации морального вреда суд рассмотрит в порядке гражданского судопроизводства.

https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947255908.html

омск

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происшествия, омск