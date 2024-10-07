https://ria.ru/20241007/omsk-1976809478.html
Суд приговорил омского министра к обязательным работам
Суд приговорил омского министра к обязательным работам - РИА Новости, 07.10.2024
Суд приговорил омского министра к обязательным работам
Омского министра имущественных отношений признали виновным в халатности и приговорили к обязательным работам, освободив от уголовной ответственности из-за срока РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:34
2024-10-07T16:34
2024-10-07T16:34
происшествия
омск
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ОМСК, 7 окт - РИА Новости. Омского министра имущественных отношений признали виновным в халатности и приговорили к обязательным работам, освободив от уголовной ответственности из-за срока давности дела, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Приговор вынес Центральный районный суд Омска. Евгения Козлова признали виновным по статье "Халатность". Суд выяснил, что в 2020 году он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, и министерство имущественных отношений лишилось возможности в полном объеме использовать бюджетные средства на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. "В частности, чиновник, зная о наличии в регионе более 5 тысяч граждан указанной категории, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, не организовал эффективную деятельность своего министерства по проведению аукционов. В результате неосвоенными остались 122 миллиона рублей, выделенных на жилье для детей-сирот, не менее 70 граждан лишились возможности своевременно получить свои квартиры", - сообщил собеседник агентства. Суд назначил Козлову 60 часов обязательных работ. "Суд постановил освободить его от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - добавил источник. Гражданские иски о компенсации морального вреда суд рассмотрит в порядке гражданского судопроизводства.
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происшествия, омск
Суд приговорил омского министра к обязательным работам
Омского министра имущественных отношений приговорили к обязательным работам
ОМСК, 7 окт - РИА Новости. Омского министра имущественных отношений признали виновным в халатности и приговорили к обязательным работам, освободив от уголовной ответственности из-за срока давности дела, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Приговор вынес Центральный районный суд Омска
. Евгения Козлова признали виновным по статье "Халатность". Суд выяснил, что в 2020 году он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, и министерство имущественных отношений лишилось возможности в полном объеме использовать бюджетные средства на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
"В частности, чиновник, зная о наличии в регионе более 5 тысяч граждан указанной категории, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, не организовал эффективную деятельность своего министерства по проведению аукционов. В результате неосвоенными остались 122 миллиона рублей, выделенных на жилье для детей-сирот, не менее 70 граждан лишились возможности своевременно получить свои квартиры", - сообщил собеседник агентства.
Суд назначил Козлову 60 часов обязательных работ. "Суд постановил освободить его от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", - добавил источник.
Гражданские иски о компенсации морального вреда суд рассмотрит в порядке гражданского судопроизводства.