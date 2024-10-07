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ВСУ выпустили по ДНР более 197 тысяч боеприпасов с февраля 2022 года - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/obstrely-1976860903.html
ВСУ выпустили по ДНР более 197 тысяч боеприпасов с февраля 2022 года
ВСУ выпустили по ДНР более 197 тысяч боеприпасов с февраля 2022 года - РИА Новости, 07.10.2024
ВСУ выпустили по ДНР более 197 тысяч боеприпасов с февраля 2022 года
Украинские войска с февраля 2022 года выпустили свыше 197 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T23:16
2024-10-07T23:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили свыше 197 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 956 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 39 975 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 38 937. Всего противником выпущено 197 028 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 7 октября 2024 года. Отмечается, что с февраля 2022 года погибли 5090 мирных жителей, в том числе 152 ребенка, представительство также зафиксировало 167 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 14 970, среди них 952 ребенка. По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2573 транспортных средства, 3983 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 232 медицинских учреждения, 779 учебных заведений, 1646 объектов социального обеспечения, 141 объект критической инфраструктуры, а также 1185 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 15 461 факт повреждений жилых домов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили по ДНР более 197 тысяч боеприпасов с февраля 2022 года

СЦКК: ВСУ с февраля 2022 года выпустили по ДНР свыше 197 тысяч боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска с февраля 2022 года выпустили свыше 197 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За 956 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 39 975 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 38 937. Всего противником выпущено 197 028 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 7 октября 2024 года.
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Отмечается, что с февраля 2022 года погибли 5090 мирных жителей, в том числе 152 ребенка, представительство также зафиксировало 167 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 14 970, среди них 952 ребенка.
По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2573 транспортных средства, 3983 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 232 медицинских учреждения, 779 учебных заведений, 1646 объектов социального обеспечения, 141 объект критической инфраструктуры, а также 1185 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 15 461 факт повреждений жилых домов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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