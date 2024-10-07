https://ria.ru/20241007/obstrely-1976783077.html

Настоятель подворья РПЦ в Бейруте рассказал о жизни общины после обстрелов

Настоятель подворья РПЦ в Бейруте рассказал о жизни общины после обстрелов - РИА Новости, 07.10.2024

Настоятель подворья РПЦ в Бейруте рассказал о жизни общины после обстрелов

Многие члены русскоязычной православной общины Ливана, проживающие на юге страны и в Бейруте, были вынуждены покинуть свои дома из-за ударов по городу,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:05

2024-10-07T15:05

2024-10-07T15:05

религия

ливан

бейрут

израиль

русская православная церковь

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религия

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Многие члены русскоязычной православной общины Ливана, проживающие на юге страны и в Бейруте, были вынуждены покинуть свои дома из-за ударов по городу, рассказал РИА Новости представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Великой Антиохии и всего Востока, исполняющий обязанности настоятеля подворья Русской православной церкви в Бейруте архимандрит Филипп (Васильцев). "Члены русскоязычной православной общины проживают на территории всего Ливана. Многим из тех, кто проживал на юге и в Бейруте, пришлось покинуть свои дома и переселиться в другие районы Ливана. На сегодняшний момент жертв среди членов нашей общины нет. На каждом богослужении мы молимся о мире на многострадальной Земле Ливанской, на которую снова пришла война", – сказал архимандрит Филипп РИА Новости. Община Русской православной церкви в Бейруте на постоянной основе совершает богослужения в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в северном пригороде города – городке под названием Жаль Эль Диб, рассказал он. Этот храм предоставил общине митрополит Гор Ливанских Антиохийской православной церкви Силуан. В адрес предстоятеля Антиохийской православной церкви блаженнейшего патриарха Иоанна X было направлено соболезнование от патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с нынешними событиями на Ближнем Востоке, сказал настоятель Ливанского подворья русской церкви. "Божией милостью этот район, включая и наш храм, пока не пострадал. Наиболее интенсивной бомбардировке подвергается южный Бейрут и его южные пригороды, а также весь юг Ливана, долина Бекаа", – добавил архимандрит. Вопрос о помощи пострадавшим членам общины, подчеркнул он, остается одним из самых важных, но небольшому приходу сложно оказать сколько-нибудь серьезную поддержку нуждающимся людям: его возможности ограничены. Тем не менее, подворье находится в постоянном контакте с посольством и чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ливане Александром Рудаковым, заверил архимандрит Филипп. "Я надеюсь, что страшная трагедия, обрушившаяся в эти дни на Ливан, дойдет до сердец людей за пределами страны и поможет, прежде всего, остановить военные действия", – заключил он. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241007/tsakhal-1976663280.html

https://ria.ru/20241007/zhiteli-1976780942.html

https://ria.ru/20241006/khezbolla-1976573636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ливан, бейрут, израиль, русская православная церковь, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, религия