СК возбудил дело после обстрела эвакуационных пунктов в Курской области
СК возбудил дело на боевиков ВСУ из-за обстрела эвакопунктов в Курской области
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство и террористическом акте в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу эвакуационных пунктов в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в связи с обстрелом эвакуационных пунктов в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктами "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и пунктами "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным СК, боевики из состава 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады и иных украинских военизированных групп, находясь в Большесолдатском районе Курской области, обстреляли пункты эвакуации мирного населения из реактивных систем залпового огня. В результате повреждены жилые дома, автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - подчеркнули в ведомстве.
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