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СК возбудил дело после обстрела эвакуационных пунктов в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
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13:35 07.10.2024 (обновлено: 13:38 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/obstrely-1976764854.html
СК возбудил дело после обстрела эвакуационных пунктов в Курской области
СК возбудил дело после обстрела эвакуационных пунктов в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
СК возбудил дело после обстрела эвакуационных пунктов в Курской области
Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство и террористическом акте в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу эвакуационных... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:35
2024-10-07T13:38
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
большесолдатский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство и террористическом акте в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу эвакуационных пунктов в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в связи с обстрелом эвакуационных пунктов в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктами "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и пунктами "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. По данным СК, боевики из состава 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады и иных украинских военизированных групп, находясь в Большесолдатском районе Курской области, обстреляли пункты эвакуации мирного населения из реактивных систем залпового огня. В результате повреждены жилые дома, автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - подчеркнули в ведомстве.
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россия
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происшествия, россия, курская область, большесолдатский район, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Большесолдатский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после обстрела эвакуационных пунктов в Курской области

СК возбудил дело на боевиков ВСУ из-за обстрела эвакопунктов в Курской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство и террористическом акте в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу эвакуационных пунктов в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в связи с обстрелом эвакуационных пунктов в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктами "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и пунктами "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным СК, боевики из состава 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады и иных украинских военизированных групп, находясь в Большесолдатском районе Курской области, обстреляли пункты эвакуации мирного населения из реактивных систем залпового огня. В результате повреждены жилые дома, автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - подчеркнули в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьБольшесолдатский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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