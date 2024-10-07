https://ria.ru/20241007/obstrely-1976764854.html

СК возбудил дело после обстрела эвакуационных пунктов в Курской области

СК возбудил дело после обстрела эвакуационных пунктов в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024

СК возбудил дело после обстрела эвакуационных пунктов в Курской области

Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство и террористическом акте в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу эвакуационных... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:35

2024-10-07T13:35

2024-10-07T13:38

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

большесолдатский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство и террористическом акте в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу эвакуационных пунктов в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в связи с обстрелом эвакуационных пунктов в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктами "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и пунктами "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. По данным СК, боевики из состава 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады и иных украинских военизированных групп, находясь в Большесолдатском районе Курской области, обстреляли пункты эвакуации мирного населения из реактивных систем залпового огня. В результате повреждены жилые дома, автомобили, а также объекты социальной инфраструктуры. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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курская область

большесолдатский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курская область, большесолдатский район, следственный комитет россии (ск рф)