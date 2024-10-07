https://ria.ru/20241007/obstrely-1976690472.html
ВСУ нанесли 54 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ нанесли 54 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 07.10.2024
ВСУ нанесли 54 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник
Украинская армия за сутки нанесла 54 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 17 населенных пунктов, в селе Казачьи... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:47
2024-10-07T09:47
2024-10-07T09:47
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932868557_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6f0be92ba153895c2158ea5a359fcbe6.jpg
ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 54 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 17 населенных пунктов, в селе Казачьи Лагери ранен мужчина, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "В результате обстрела со стороны ВСУ в селе Казачьи Лагери ранен мужчина. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 32 артиллерийских удара. Еще 22 "прилета" со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 17 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Казачьи Лагери, Днепряны, Райское, Обрывки, Масловка, Тополевка, Каиры, Малая Лепетиха, Горностаевка, Великая Лепетиха, Таврийск, Васильевка, Чернянка, Старая Збурьевка, Новая Маячка, Саги.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932868557_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_1c6b7e955e65ef0ec6b3a9f4ae36b862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 54 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ за сутки 54 раза нанесли удары по 17 населенным пунктам левобережья Днепра