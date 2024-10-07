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ВСУ нанесли 54 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:47 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/obstrely-1976690472.html
ВСУ нанесли 54 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ нанесли 54 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 07.10.2024
ВСУ нанесли 54 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник
Украинская армия за сутки нанесла 54 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 17 населенных пунктов, в селе Казачьи... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:47
2024-10-07T09:47
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 54 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 17 населенных пунктов, в селе Казачьи Лагери ранен мужчина, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "В результате обстрела со стороны ВСУ в селе Казачьи Лагери ранен мужчина. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 32 артиллерийских удара. Еще 22 "прилета" со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 17 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Казачьи Лагери, Днепряны, Райское, Обрывки, Масловка, Тополевка, Каиры, Малая Лепетиха, Горностаевка, Великая Лепетиха, Таврийск, Васильевка, Чернянка, Старая Збурьевка, Новая Маячка, Саги.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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в мире, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 54 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ за сутки 54 раза нанесли удары по 17 населенным пунктам левобережья Днепра

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 54 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 17 населенных пунктов, в селе Казачьи Лагери ранен мужчина, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела со стороны ВСУ в селе Казачьи Лагери ранен мужчина. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 32 артиллерийских удара. Еще 22 "прилета" со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 17 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Казачьи Лагери, Днепряны, Райское, Обрывки, Масловка, Тополевка, Каиры, Малая Лепетиха, Горностаевка, Великая Лепетиха, Таврийск, Васильевка, Чернянка, Старая Збурьевка, Новая Маячка, Саги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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