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ВСУ нанесли 54 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ нанесли 54 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 07.10.2024

ВСУ нанесли 54 удара по Херсонской области за сутки, сообщил источник

Украинская армия за сутки нанесла 54 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 17 населенных пунктов, в селе Казачьи... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:47

2024-10-07T09:47

2024-10-07T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 54 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 17 населенных пунктов, в селе Казачьи Лагери ранен мужчина, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "В результате обстрела со стороны ВСУ в селе Казачьи Лагери ранен мужчина. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 32 артиллерийских удара. Еще 22 "прилета" со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 17 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Казачьи Лагери, Днепряны, Райское, Обрывки, Масловка, Тополевка, Каиры, Малая Лепетиха, Горностаевка, Великая Лепетиха, Таврийск, Васильевка, Чернянка, Старая Збурьевка, Новая Маячка, Саги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины