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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T23:02
2024-10-07T23:02
2024-10-07T23:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.10 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Представительство сообщало с понедельник, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 17 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии