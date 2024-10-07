https://ria.ru/20241007/obstrel-1976812173.html

При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 07.10.2024

При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:46

2024-10-07T16:46

2024-10-07T18:08

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976831898_174:0:899:408_1920x0_80_0_0_ad8db992506b78d84339a6ba69df3cee.jpg

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела со стороны украинских террористов в центре Горловки ранена мирная гражданка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало в понедельник, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 31 снаряд калибром 155 миллиметров, включая кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол