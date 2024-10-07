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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 07.10.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:46
2024-10-07T16:46
2024-10-07T18:08
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела со стороны украинских террористов в центре Горловки ранена мирная гражданка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало в понедельник, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 31 снаряд калибром 155 миллиметров, включая кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Приходько: при украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница