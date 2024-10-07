Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку и Горловке
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Украинские войска в понедельник за четыре часа выпустили двадцать один снаряд калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм, 11.45 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм… 11.55 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, с 12.15 до 14.50 ВСУ выпустили по Горловке тринадцать снарядов, из них два – кассетного типа.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела центра Горловки поврежден ряд домов в поселке Короленко, жильцы домов успели занять укрытия и не пострадали.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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