Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/obstrel-1976783879.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в понедельник за четыре часа выпустили двадцать один снаряд калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:09
2024-10-07T15:09
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
нато
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Украинские войска в понедельник за четыре часа выпустили двадцать один снаряд калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм, 11.45 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм… 11.55 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 12.15 до 14.50 ВСУ выпустили по Горловке тринадцать снарядов, из них два – кассетного типа. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела центра Горловки поврежден ряд домов в поселке Короленко, жильцы домов успели занять укрытия и не пострадали. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
горловка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, горловка, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Украинские войска в понедельник за четыре часа выпустили двадцать один снаряд калибром 155 миллиметров по Донецку и Горловке, в том числе кассетного типа, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм, 11.45 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм… 11.55 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Украина нашла решение для победы над Россией
5 октября, 08:00
Кроме того, с 12.15 до 14.50 ВСУ выпустили по Горловке тринадцать снарядов, из них два – кассетного типа.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела центра Горловки поврежден ряд домов в поселке Короленко, жильцы домов успели занять укрытия и не пострадали.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала