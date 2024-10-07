https://ria.ru/20241007/obse-1976841555.html

В ОБСЕ призвали прекратить огонь в секторе Газа и Ливане

В ОБСЕ призвали прекратить огонь в секторе Газа и Ливане - РИА Новости, 07.10.2024

В ОБСЕ призвали прекратить огонь в секторе Газа и Ливане

Мальтийское действующее председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает все стороны конфликта прекратить огонь в секторе РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T19:11

2024-10-07T19:11

2024-10-07T19:11

в мире

израиль

владимир путин

хезболла

хамас

обсе

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a37099c607d879e27f5dfe73e0167632.jpg

ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Мальтийское действующее председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает все стороны конфликта прекратить огонь в секторе Газа и Ливане, говорится в заявлении на странице председательства в соцсети X. "Неимоверные страдания последнего года подчеркивают срочную необходимость для всех сторон проявить сдержанность, предотвратить дальнейшую эскалацию и разорвать круг насилия. Защита гражданского населения должна быть главным приоритетом, а все усилия должны быть направлены на снижение напряженности, освобождение всех заложников и достижение немедленного прекращения огня в Газе и Ливане", - говорится в заявлении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения. Согласно последним заявлениям властей, более 1 миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Ровно год назад Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь по военным, и гражданским, а также захватили более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241007/palestina-1976669050.html

https://ria.ru/20240930/gaza-1975582448.html

израиль

россия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, владимир путин, хезболла, хамас, обсе, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, россия, ливан