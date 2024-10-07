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Россия предаст гласности преступления наемников на форуме ОБСЕ - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:09 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/obse-1976676665.html
Россия предаст гласности преступления наемников на форуме ОБСЕ
Россия предаст гласности преступления наемников на форуме ОБСЕ - РИА Новости, 07.10.2024
Россия предаст гласности преступления наемников на форуме ОБСЕ
Российская делегация на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) предаст гласности преступления наемников на территории России, в частности в РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:09
2024-10-07T07:09
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вена
обсе
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Российская делегация на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) предаст гласности преступления наемников на территории России, в частности в Курской области, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "По мере получения новых фактов преступлений наемников на российской территории наша делегация будет предавать их гласности. В частности, для нас крайне важно, чтобы международное сообщество четко понимало, что происходит сейчас на территории Курской области, какие преступления совершаются киевским режимом при иностранной поддержке", - сказала Жданова. По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20,8 тысячи военных, 136 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672499.html
https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976293636.html
россия
курская область
вена
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россия, курская область, вена, обсе, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вена, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины
Россия предаст гласности преступления наемников на форуме ОБСЕ

Жданова: Россия предаст гласности преступления наемников в Курской области

© AP Photo / Ronald ZakФлаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Ronald Zak
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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Российская делегация на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) предаст гласности преступления наемников на территории России, в частности в Курской области, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"По мере получения новых фактов преступлений наемников на российской территории наша делегация будет предавать их гласности. В частности, для нас крайне важно, чтобы международное сообщество четко понимало, что происходит сейчас на территории Курской области, какие преступления совершаются киевским режимом при иностранной поддержке", - сказала Жданова.
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По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20,8 тысячи военных, 136 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВенаОБСЕВооруженные силы Украины
 
 
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