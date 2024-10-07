https://ria.ru/20241007/obse-1976676665.html

Россия предаст гласности преступления наемников на форуме ОБСЕ

Россия предаст гласности преступления наемников на форуме ОБСЕ - РИА Новости, 07.10.2024

Россия предаст гласности преступления наемников на форуме ОБСЕ

Российская делегация на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) предаст гласности преступления наемников на территории России, в частности в РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:09

2024-10-07T07:09

2024-10-07T07:09

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вена

обсе

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767601125_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_f04e0e5b47e88349701a637ce359254e.jpg

ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Российская делегация на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) предаст гласности преступления наемников на территории России, в частности в Курской области, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "По мере получения новых фактов преступлений наемников на российской территории наша делегация будет предавать их гласности. В частности, для нас крайне важно, чтобы международное сообщество четко понимало, что происходит сейчас на территории Курской области, какие преступления совершаются киевским режимом при иностранной поддержке", - сказала Жданова. По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20,8 тысячи военных, 136 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672499.html

https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976293636.html

россия

курская область

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вена, обсе, вооруженные силы украины