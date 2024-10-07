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ЦАХАЛ заявила о поражении объектов штаба разведки "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила о поражении объектов штаба разведки "Хезболлы" - РИА Новости, 07.10.2024
ЦАХАЛ заявила о поражении объектов штаба разведки "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам, принадлежащим штаб-квартире разведслужбы ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T23:17
2024-10-07T23:17
2024-10-07T23:17
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам, принадлежащим штаб-квартире разведслужбы ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте. "Истребители ВВС Израиля осуществили удары, основанные на разведданных, по террористическим объектам, принадлежащим штаб-квартире разведки "Хезболлах", в Бейруте", - сообщает армия в понедельник в своем Telegram-канале. Согласно заявлению, ВВС утром также нанесли удары по объектам движения на юге Ливана и в области Бекаа, в том числе по местам хранения оружия, инфраструктурным объектам и пусковой установке. По данным ЦАХАЛ, за прошедший день ВВС Израиля нанесли удары по более чем 70 объектам "Хезболлах" на юге Ливана, в том числе по инфраструктуре движения, пусковым установкам, командным центрам и объекту для хранения оружия. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о поражении объектов штаба разведки "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила о поражении объектов штаба разведки "Хезболлы" в Бейруте
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам, принадлежащим штаб-квартире разведслужбы ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте.
"Истребители ВВС Израиля осуществили удары, основанные на разведданных, по террористическим объектам, принадлежащим штаб-квартире разведки "Хезболлах", в Бейруте", - сообщает армия в понедельник в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению, ВВС утром также нанесли удары по объектам движения на юге Ливана
и в области Бекаа
, в том числе по местам хранения оружия, инфраструктурным объектам и пусковой установке.
По данным ЦАХАЛ, за прошедший день ВВС Израиля нанесли удары по более чем 70 объектам "Хезболлах" на юге Ливана, в том числе по инфраструктуре движения, пусковым установкам, командным центрам и объекту для хранения оружия.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
.