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ЦАХАЛ заявила о поражении объектов штаба разведки "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила о поражении объектов штаба разведки "Хезболлы" - РИА Новости, 07.10.2024

ЦАХАЛ заявила о поражении объектов штаба разведки "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам, принадлежащим штаб-квартире разведслужбы ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T23:17

2024-10-07T23:17

2024-10-07T23:17

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам, принадлежащим штаб-квартире разведслужбы ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте. "Истребители ВВС Израиля осуществили удары, основанные на разведданных, по террористическим объектам, принадлежащим штаб-квартире разведки "Хезболлах", в Бейруте", - сообщает армия в понедельник в своем Telegram-канале. Согласно заявлению, ВВС утром также нанесли удары по объектам движения на юге Ливана и в области Бекаа, в том числе по местам хранения оружия, инфраструктурным объектам и пусковой установке. По данным ЦАХАЛ, за прошедший день ВВС Израиля нанесли удары по более чем 70 объектам "Хезболлах" на юге Ливана, в том числе по инфраструктуре движения, пусковым установкам, командным центрам и объекту для хранения оружия. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024