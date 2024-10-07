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ОАЭ выделят 30 миллионов долларов для помощи ливанским беженцам в Сирии

ОАЭ выделят 30 миллионов долларов для помощи ливанским беженцам в Сирии - РИА Новости, 07.10.2024

ОАЭ выделят 30 миллионов долларов для помощи ливанским беженцам в Сирии

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дал указания выделить 30 миллионов долларов для оказания срочной гуманитарной помощи ливанским беженцам в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:10

2024-10-07T14:10

2024-10-07T14:10

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ДУБАЙ, 7 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дал указания выделить 30 миллионов долларов для оказания срочной гуманитарной помощи ливанским беженцам в Сирии, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM. Ранее ОАЭ выделили 100 миллионов долларов в качестве пакета срочной помощи Ливану и организовали "воздушный мост" в Бейрут для транспортировки гуманитарной помощи. В рамках этой кампании, которая началась в прошлую пятницу, в Ливан за двое суток было отправлено шесть самолетов с 205 тоннами медикаментов, продовольствия и другой гуманитарной помощи на борту.

https://ria.ru/20241001/livan-1975751952.html

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в мире, оаэ, ливан, сирия, мухаммед бен заид аль нахайян, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024