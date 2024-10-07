https://ria.ru/20241007/novak-1976706209.html

Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую"

Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую" - РИА Новости, 07.10.2024

Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую"

Немецкая компания Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на АЭС "Аккую" в Турции, но альтернативу закупили у дружественных стран, сообщил... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:27

2024-10-07T10:27

2024-10-07T14:40

турция

германия

россия

александр новак

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

siemens

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Немецкая компания Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на АЭС "Аккую" в Турции, но альтернативу закупили у дружественных стран, сообщил журналистам российский вице-премьер Александр Новак. "Столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны — компания Simens, Германия — нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования. Оно хоть и не является критическим, но значимо для проекта", — сказал он.По словам вице-премьера, несмотря на все усилия России и вовлечение турецкой стороны, переговоры не дали конструктивных результатов и Siemens так и не поставила оборудование. "В итоге "Росатом" совместно с турецкими партнерами оперативно провели все необходимые корректирующие мероприятия и нашли решение: альтернативное оборудование было закуплено у дружественных стран. Сейчас первая партия оборудования уже доставлена на площадку АЭС "Аккую", — добавил Новак. Он отметил, что "Росатом" и турецкие власти сейчас прорабатывает детали проекта по строительству АЭС в Синопе. "Убеждены, что, опираясь на уже имеющийся опыт и наработки по проекту "Аккую", сможем предоставить турецкой стороне оптимальное решение", — подчеркнул вице-премьер. АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Предполагается возвести четыре энергоблока с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://ria.ru/20240926/aes-1974798713.html

https://ria.ru/20241007/kazakhstan-1976686316.html

турция

германия

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турция, германия, россия, александр новак, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", siemens