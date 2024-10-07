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Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую" - РИА Новости, 07.10.2024
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10:27 07.10.2024 (обновлено: 14:40 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/novak-1976706209.html
Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую"
Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую" - РИА Новости, 07.10.2024
Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую"
Немецкая компания Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на АЭС "Аккую" в Турции, но альтернативу закупили у дружественных стран, сообщил... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:27
2024-10-07T14:40
турция
германия
россия
александр новак
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
siemens
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Немецкая компания Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на АЭС "Аккую" в Турции, но альтернативу закупили у дружественных стран, сообщил журналистам российский вице-премьер Александр Новак. "Столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны — компания Simens, Германия — нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования. Оно хоть и не является критическим, но значимо для проекта", — сказал он.По словам вице-премьера, несмотря на все усилия России и вовлечение турецкой стороны, переговоры не дали конструктивных результатов и Siemens так и не поставила оборудование. "В итоге "Росатом" совместно с турецкими партнерами оперативно провели все необходимые корректирующие мероприятия и нашли решение: альтернативное оборудование было закуплено у дружественных стран. Сейчас первая партия оборудования уже доставлена на площадку АЭС "Аккую", — добавил Новак. Он отметил, что "Росатом" и турецкие власти сейчас прорабатывает детали проекта по строительству АЭС в Синопе. "Убеждены, что, опираясь на уже имеющийся опыт и наработки по проекту "Аккую", сможем предоставить турецкой стороне оптимальное решение", — подчеркнул вице-премьер. АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Предполагается возвести четыре энергоблока с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20240926/aes-1974798713.html
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турция, германия, россия, александр новак, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", siemens
Турция, Германия, Россия, Александр Новак, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Siemens
Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую"

Новак: Россия и Турция нашли альтернативу оборудованию Siemens для АЭС "Аккую"

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Немецкая компания Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на АЭС "Аккую" в Турции, но альтернативу закупили у дружественных стран, сообщил журналистам российский вице-премьер Александр Новак.
"Столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны — компания Simens, Германия — нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования. Оно хоть и не является критическим, но значимо для проекта", — сказал он.
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По словам вице-премьера, несмотря на все усилия России и вовлечение турецкой стороны, переговоры не дали конструктивных результатов и Siemens так и не поставила оборудование.
"В итоге "Росатом" совместно с турецкими партнерами оперативно провели все необходимые корректирующие мероприятия и нашли решение: альтернативное оборудование было закуплено у дружественных стран. Сейчас первая партия оборудования уже доставлена на площадку АЭС "Аккую", — добавил Новак.
Он отметил, что "Росатом" и турецкие власти сейчас прорабатывает детали проекта по строительству АЭС в Синопе.
"Убеждены, что, опираясь на уже имеющийся опыт и наработки по проекту "Аккую", сможем предоставить турецкой стороне оптимальное решение", — подчеркнул вице-премьер.
АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Предполагается возвести четыре энергоблока с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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В Казахстане подвели итоги референдума о строительстве АЭС
Вчера, 09:14
 
ТурцияГерманияРоссияАлександр НовакАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Siemens
 
 
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