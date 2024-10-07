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В Саратове врачи пришили мужчине нос, который откусила собака - РИА Новости, 07.10.2024
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22:40 07.10.2024 (обновлено: 22:41 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/nos-1976858896.html
В Саратове врачи пришили мужчине нос, который откусила собака
В Саратове врачи пришили мужчине нос, который откусила собака - РИА Новости, 07.10.2024
В Саратове врачи пришили мужчине нос, который откусила собака
Врачи в Саратове пришили местному жителю нос, который откусила домашняя собака при попытке ее поцеловать, сообщается в Telegram-канале городской клинической... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T22:40
2024-10-07T22:41
саратов
ленинский район
александр гуков
происшествия
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САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Врачи в Саратове пришили местному жителю нос, который откусила домашняя собака при попытке ее поцеловать, сообщается в Telegram-канале городской клинической больницы № 6. По данным больницы, неделю назад 42-летний житель Ленинского района Саратова, решив проявить нежность к своей собаке, наклонился к ней, чтобы поцеловать, но "пес же, не оценив порыва хозяина, резко набросился и откусил ему нос". Несмотря на открывшееся кровотечение, мужчина не растерялся, завернул нос в пакет и приехал в больницу. "Для нас такой случай был не первым. Привозили и уши и носы. Благодаря тому, что пациент быстро доехал до больницы, мы смогли пришить нос, сейчас мужчина идет на поправку, чувствительность органа восстанавливается", - приводятся слова заведующего оториноларингологическим отделением Александра Гукова в сообщении. Доктор отметил, что ринопластика является одной из самых сложных операций в оториноларингологии, а подобные инциденты "не всегда имеют положительный исход".
https://ria.ru/20240418/vrach-1940648991.html
https://ria.ru/20240827/opukhol-1968762531.html
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саратов, ленинский район, александр гуков, происшествия
Саратов, Ленинский район, Александр Гуков, Происшествия
В Саратове врачи пришили мужчине нос, который откусила собака

Врачи в Саратове пришили местному жителю нос, который откусила домашняя собака

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
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САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Врачи в Саратове пришили местному жителю нос, который откусила домашняя собака при попытке ее поцеловать, сообщается в Telegram-канале городской клинической больницы № 6.
По данным больницы, неделю назад 42-летний житель Ленинского района Саратова, решив проявить нежность к своей собаке, наклонился к ней, чтобы поцеловать, но "пес же, не оценив порыва хозяина, резко набросился и откусил ему нос". Несмотря на открывшееся кровотечение, мужчина не растерялся, завернул нос в пакет и приехал в больницу.
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"Для нас такой случай был не первым. Привозили и уши и носы. Благодаря тому, что пациент быстро доехал до больницы, мы смогли пришить нос, сейчас мужчина идет на поправку, чувствительность органа восстанавливается", - приводятся слова заведующего оториноларингологическим отделением Александра Гукова в сообщении.
Доктор отметил, что ринопластика является одной из самых сложных операций в оториноларингологии, а подобные инциденты "не всегда имеют положительный исход".
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