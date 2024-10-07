https://ria.ru/20241007/nomera-1976791852.html

Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о наказании за сокрытие номеров авто

Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о наказании за сокрытие номеров авто - РИА Новости, 07.10.2024

Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о наказании за сокрытие номеров авто

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению на заседании 9 октября закон о лишении... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:24

2024-10-07T15:24

2024-10-07T15:28

авто

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению на заседании 9 октября закон о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрыть госномер автомобиля, передаёт корреспондент РИА Новости.Законом предлагается усилить меры административной ответственности за управление транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть. За данное правонарушение будет предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.Также законом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.В настоящее время за езду с грязными или нечитаемыми номерами водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. За езду без номеров, их сокрытие или намеренное видоизменение водителя могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев или наложить на него штраф в размере 5 тысяч рублей. Санкция за установку подложных номеров сейчас составляет 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами - лишение прав на срок от полугода до года.

https://ria.ru/20240519/nomera-1946949261.html

https://ria.ru/20240602/voditeli-1949780131.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия