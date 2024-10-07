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Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о наказании за сокрытие номеров авто - РИА Новости, 07.10.2024
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15:24 07.10.2024 (обновлено: 15:28 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/nomera-1976791852.html
Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о наказании за сокрытие номеров авто
Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о наказании за сокрытие номеров авто - РИА Новости, 07.10.2024
Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о наказании за сокрытие номеров авто
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению на заседании 9 октября закон о лишении... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:24
2024-10-07T15:28
авто
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению на заседании 9 октября закон о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрыть госномер автомобиля, передаёт корреспондент РИА Новости.Законом предлагается усилить меры административной ответственности за управление транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть. За данное правонарушение будет предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.Также законом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.В настоящее время за езду с грязными или нечитаемыми номерами водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. За езду без номеров, их сокрытие или намеренное видоизменение водителя могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев или наложить на него штраф в размере 5 тысяч рублей. Санкция за установку подложных номеров сейчас составляет 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами - лишение прав на срок от полугода до года.
https://ria.ru/20240519/nomera-1946949261.html
https://ria.ru/20240602/voditeli-1949780131.html
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авто, россия
Авто, Россия
Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о наказании за сокрытие номеров авто

Комитет Совфеда поддержал ужесточение наказания за сокрытие номеров автомобиля

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАвтомобиль с частично закрытым государственным регистрационным знаком
Автомобиль с частично закрытым государственным регистрационным знаком - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Автомобиль с частично закрытым государственным регистрационным знаком. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению на заседании 9 октября закон о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрыть госномер автомобиля, передаёт корреспондент РИА Новости.
Законом предлагается усилить меры административной ответственности за управление транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть. За данное правонарушение будет предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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Также законом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.
В настоящее время за езду с грязными или нечитаемыми номерами водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. За езду без номеров, их сокрытие или намеренное видоизменение водителя могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев или наложить на него штраф в размере 5 тысяч рублей. Санкция за установку подложных номеров сейчас составляет 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами - лишение прав на срок от полугода до года.
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