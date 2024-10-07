https://ria.ru/20241007/nobelevskaya_premiya-1976322339.html

История Нобелевских премий

История Нобелевских премий - РИА Новости, 07.10.2024

История Нобелевских премий

Нобелевская премия – одна из самых престижных международных премий в области науки, литературы и общественной деятельности. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T00:51

2024-10-07T00:51

2024-10-07T00:51

справки

альфред нобель

нобелевская премия

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Нобелевская премия – одна из самых престижных международных премий в области науки, литературы и общественной деятельности. Названа в честь шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля (Alfred Nobel, 1833-1896), который в 1867 году изобрел динамит, а в 1887 году – баллистит, являлся совладельцем многих предприятий по производству взрывчатых веществ. В 1895 году он составил завещание, согласно которому доход от его капитала должен каждый год делиться на пять равных частей и распределяться в виде премий тем, кто в течение предшествующего года принес наибольшую пользу человечеству: для поощрения открытий в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и особые достижения перед человечеством в дело мира. Завещание было утверждено стортингом (парламентом) Норвегии лишь 26 апреля 1897 года, так как многочисленные родственники пытались его оспорить в судебном порядке. 29 июня 1900 года на заседании Королевского совета Швеции были утверждены Статуты Нобелевского фонда и приняты правила, регламентирующие деятельность институтов, присваивающих премии (в последующем в них неоднократно вносились уточнения).Нобелевская премия присуждается с 1901 года за выдающиеся достижения в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы, а также за деятельность по укреплению мира. Церемония вручения первых Нобелевских премий состоялась 10 декабря 1901 года в Стокгольме и Кристиании (ныне Осло). Первыми лауреатами стали немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген (за открытие лучей, впоследствии названных его именем), голландский химик Якоб Хендрик Вант-Гофф (за открытие законов в области химической кинетики и осмотического давления), немецкий врач Эмиль Адольф фон Беринг (за открытие лечебных свойств сыворотки крови и ее использование в борьбе с дифтерией), французский поэт Сюлли-Прюдом (за поэтические произведения, служащие примером высочайшего идеализма, художественного совершенства и редкой комбинации душевных и умственных качеств), швейцарский предприниматель, основатель Международного комитета Красного Креста Жан Анри Дюнан и французский экономист и международный посредник Фредерик Пасси. В 1968 году Государственным банком Швеции по случаю своего 300-летия учреждена премия памяти Альфреда Нобеля по экономическим наукам (присуждается с 1969 года на тех же основаниях и в том же размере, что и Нобелевские премии). Первыми лауреатами этой премии стали норвежец Рагнар Фриш и голландец Ян Тинберген (за разработку и применение динамических методов анализа экономических процессов).Обладателей Нобелевских премий по физике, химии и экономическим наукам определяет Шведская королевская академия наук, по физиологии или медицине – Королевский Каролинский институт (Стокгольм), по литературе – Шведская академия, за деятельность по укреплению мира – Норвежский нобелевский комитет в Осло, члены которого назначаются стортингом.Лауреатам Нобелевских премий вручается золотая медаль с изображением Нобеля, диплом, в котором содержится мотивировка вручения премии (по премиям мира систематическая мотивировка дается только с 1990 года), а также денежная премия (в 2024 году размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составляет 11 миллионов шведских крон, примерно 1,067 миллиона долларов).Правом выдвижения кандидатур на соискание Нобелевских премий пользуются лица, состав которых определен положением о каждом виде премии. До 1 февраля они высылают свои предложения в соответствующие нобелевские комитеты. На их основе формируется список кандидатов (около 200-300 человек), из числа которых в обстановке строгой секретности выбираются лауреаты Нобелевских премий. Их имена оглашаются в течение октября на специальных пресс-конференциях в Стокгольме и Осло. Имена кандидатов, не получивших премии, не разглашаются в течение 50 лет. Организации правом выдвижения кандидатов не обладают. Лауреаты определяются независимо от расы, национальности, пола и вероисповедания.Обладателями Нобелевских премий в отдельной области не могут быть более трех человек, которые должны здравствовать на момент объявления о присуждении премии (исключения представляют посмертное присуждение Нобелевской премии по литературе 1931 года Эрику Акселю Карлфельдту и Нобелевской премии мира 1961 года Дагу Хаммаршельду; после объявления в 2011 году Нобелевской премии по физиологии и медицине было обнаружено, что тремя днями ранее скончался один из лауреатов премии Ральф Штайнман, правление Нобелевского фонда пришло к выводу, что Штайнман должен оставаться лауреатом). Нобелевские премии мира могут присуждаться организациям неоднократно, в то время как остальные премии – только индивидуально и только один раз. Исключениями из этого правила были Джон Бардин (две премии по физике), Фредерик Сенгер (две премии по химии), Мария Склодовская-Кюри (премии по физике и химии), Лайнус Полинг (премия мира и премия по химии). В 2022 году Барри Шарплесс стал пятым человеком, который дважды удостоился Нобелевской премии (две премии по химии). Церемония вручения Нобелевских премий проходит ежегодно 10 декабря, в день смерти Нобеля: премия мира вручается председателем Норвежского нобелевского комитета в присутствии короля Норвегии в Осло, остальные – королем Швеции в Стокгольме.Лауреат Нобелевской премии должен в течение шести месяцев после получения премии выступить с Нобелевской лекцией (популярная лекция по тематике своей работы), как правило, в Стокгольме или в Осло.Всего с 1901 по 2023 год Нобелевские премии присуждались 621 раз, было определено 1000 лауреатов. Учитывая некоторых лауреатов, которые были отмечены премиями дважды, в списке 965 человек и 27 организаций.Были годы, когда Нобелевские премии не присуждались: преимущественно это происходило во время Первой (1914-1918) и Второй (1939-1945) мировых войн. Всего не было присуждено 49 премий. Самым молодым лауреатом стала пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которой в 17 лет была присуждена Нобелевская премия мира. Старейшим лауреатом является американский ученый немецкого происхождения Джон Гуденаф, получивший Нобелевскую премию по химии в 97 лет. Среди нобелевских лауреатов немало родственников: шесть семейных пар, шесть раз обладателями премий становились отцы и сыновья.Лауреат Нобелевской премии по литературе 1964 года французский писатель Жан-Поль Сартр и лауреат Нобелевской премии мира 1973 года вьетнамский военный и политический деятель Ле Дык Тхо не приняли премии.Лауреат Нобелевской премии мира 1935 года немецкий публицист Карл фон Осецкий не смог получить награду, так как нацистское правительство не выпустило его из страны. Из-за позиции этого же правительства отказались от премий на момент их присуждения лауреат Нобелевской премии по химии 1938 года Рихард Кун, лауреат Нобелевской премии по химии 1939 года Адольф Фридрих Бутенандт и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1939 года Герхард Домагк. Все они впоследствии смогли получить диплом и медаль.Также был вынужден отказаться от премии лауреат Нобелевской премии по литературе 1958 года русский поэт и писатель Борис Пастернак (вместо него диплом и медаль в 1989 году получил его сын).Представители СССР и России получали Нобелевскую премию во всех ее категориях. Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Павел Черенков (1958), Игорь Тамм (1958), Илья Франк (1958), Лев Ландау (1962), Николай Басов (1964), Александр Прохоров (1964), Петр Капица (1978), Жорес Алферов (2000), Алексей Абрикосов (2003), Виталий Гинзбург (2003), Константин Новоселов (2010).Нобелевская премия по химии была присуждена Николаю Семенову (1956), Нобелевская премия по физиологии и медицине – Ивану Павлову (1904) и Илье Мечникову (1908), Нобелевская премия по литературе – Ивану Бунину (1933), Борису Пастернаку (1958), Михаилу Шолохову (1965), Александру Солженицыну (1970), Иосифу Бродскому (1987). Премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля был удостоен Леонид Канторович (1975).Лауреатами Нобелевской премии мира становились советский физик-теоретик и правозащитник Андрей Сахаров (1975), первый президент СССР Михаил Горбачев (1990), российский журналист Дмитрий Муратов* (2021). Нобелевская премия не раз подвергалась критике за политический подтекст присуждения наград, идеологическую предвзятость, отсутствие в числе лауреатов ряда выдающихся личностей. Нобелевская премия не охватывает такие важные направления знания, как математика, информатика, науки о Земле и ряд других.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, альфред нобель, нобелевская премия