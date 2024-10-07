https://ria.ru/20241007/natsproekt-1976859473.html
Центральную городскую площадь Ейска обновят по нацпроекту
Центральную городскую площадь Ейска обновят по нацпроекту - РИА Новости, 07.10.2024
Центральную городскую площадь Ейска обновят по нацпроекту
Центральную городскую площадь на 8 тысяч квадратных метров благоустроят в Ейске в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T22:50
2024-10-07T22:50
2024-10-07T22:50
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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Центральную городскую площадь на 8 тысяч квадратных метров благоустроят в Ейске в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Первомайская площадь расположена в границах улиц Свердлова и Победы. Реконструкцию общественного пространства начали в этом году. На территории около 8 тысяч квадратных метров сделали пешеходные дорожки, систему освещения, объекты малых архитектурных форм, организовали автобусную остановку. На детской и спортивной площадках установили игровые и тренажерные комплексы, после там уложат безопасное покрытие", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Он добавил, что на площади также сделают динамический фонтан и установят деревья со светодиодной подсветкой и разобьют цветники. Работы на центральной городской площади Ейска ведут по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в администрации региона, объект реализуют в том числе и за счет краевых средств.
https://ria.ru/20241002/shkola-1976049538.html
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ейск, краснодарский край
Краснодарский край, Ейск, Краснодарский край
Центральную городскую площадь Ейска обновят по нацпроекту
Центральную городскую площадь Ейска обновят по нацпроекту
КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Центральную городскую площадь на 8 тысяч квадратных метров благоустроят в Ейске в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"Первомайская площадь расположена в границах улиц Свердлова и Победы. Реконструкцию общественного пространства начали в этом году. На территории около 8 тысяч квадратных метров сделали пешеходные дорожки, систему освещения, объекты малых архитектурных форм, организовали автобусную остановку. На детской и спортивной площадках установили игровые и тренажерные комплексы, после там уложат безопасное покрытие", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Он добавил, что на площади также сделают динамический фонтан и установят деревья со светодиодной подсветкой и разобьют цветники.
Работы на центральной городской площади Ейска ведут по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в администрации региона, объект реализуют в том числе и за счет краевых средств.