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Дипломат предупредила о возможной катастрофе из-за "игры" НАТО - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:39 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/nato-1976669661.html
Дипломат предупредила о возможной катастрофе из-за "игры" НАТО
Дипломат предупредила о возможной катастрофе из-за "игры" НАТО - РИА Новости, 07.10.2024
Дипломат предупредила о возможной катастрофе из-за "игры" НАТО
"Игра" НАТО может выйти из-под контроля и привести к катастрофе, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T03:39
2024-10-07T03:39
специальная военная операция на украине
россия
нато
вена
украина
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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. "Игра" НАТО может выйти из-под контроля и привести к катастрофе, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "На деле НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией", - отметила Жданова. По ее словам, "натовцами одобрены региональные планы "обороны", сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока", а также обкатываются логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на "восточный фланг". Кроме того, идет постоянная отработка возможных вариантов конфликта с Россией – от Арктики до Черного моря. "Попутно предпринимаются весьма провокационные шаги на украинском направлении – неуклонно растет дальность поставляемых ракет, продолжается риторика о возможной отправке натовских войск на Украину (здесь, кстати, снова усердствует Франция). Эта "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями. Мы четко предупреждаем об этом на международных дипломатических площадках", - добавила дипломат.
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html
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россия, нато, вена, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Вена, Украина
Дипломат предупредила о возможной катастрофе из-за "игры" НАТО

Дипломат Жданова: "игра" НАТО против России рискует выйти из-под контроля

© AP Photo / Ronald ZakФлаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. "Игра" НАТО может выйти из-под контроля и привести к катастрофе, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"На деле НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией", - отметила Жданова.
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По ее словам, "натовцами одобрены региональные планы "обороны", сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока", а также обкатываются логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на "восточный фланг".
Кроме того, идет постоянная отработка возможных вариантов конфликта с Россией – от Арктики до Черного моря.
"Попутно предпринимаются весьма провокационные шаги на украинском направлении – неуклонно растет дальность поставляемых ракет, продолжается риторика о возможной отправке натовских войск на Украину (здесь, кстати, снова усердствует Франция). Эта "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями. Мы четко предупреждаем об этом на международных дипломатических площадках", - добавила дипломат.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОВенаУкраина
 
 
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