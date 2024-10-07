https://ria.ru/20241007/nasa-1976848159.html
В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе
В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе - РИА Новости, 07.10.2024
В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе
Один ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть, шесть - полностью уничтожат аппараты, заявил глава НАСА Билл Нельсон. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T20:04
2024-10-07T20:04
2024-10-07T20:04
наука
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Один ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть, шесть - полностью уничтожат аппараты, заявил глава НАСА Билл Нельсон. "Если соперник взорвет ядерную бомбу в космосе, все спутники перестанут передавать информацию", - сказал Нельсон журналистам. По его словам, устройства не защищены от такого типа радиационного воздействия. "Шесть ядерных взрывов полностью уничтожат эту информацию для всех на Земле", - добавил глава НАСА. Согласно открытым данным, на планетарной орбите находятся около 10 тыс искусственных спутников.
https://ria.ru/20240608/nauka-1951635483.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Билл Нельсон, НАСА
В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе
Глава НАСА Нельсон: один ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Один ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть, шесть - полностью уничтожат аппараты, заявил глава НАСА Билл Нельсон.
"Если соперник взорвет ядерную бомбу в космосе, все спутники перестанут передавать информацию", - сказал Нельсон журналистам.
По его словам, устройства не защищены от такого типа радиационного воздействия.
"Шесть ядерных взрывов полностью уничтожат эту информацию для всех на Земле", - добавил глава НАСА.
Согласно открытым данным, на планетарной орбите находятся около 10 тыс искусственных спутников.