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В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе - РИА Новости, 07.10.2024
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Наука
 
20:04 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/nasa-1976848159.html
В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе
В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе - РИА Новости, 07.10.2024
В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе
Один ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть, шесть - полностью уничтожат аппараты, заявил глава НАСА Билл Нельсон. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T20:04
2024-10-07T20:04
наука
космос - риа наука
билл нельсон
наса
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Один ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть, шесть - полностью уничтожат аппараты, заявил глава НАСА Билл Нельсон. "Если соперник взорвет ядерную бомбу в космосе, все спутники перестанут передавать информацию", - сказал Нельсон журналистам. По его словам, устройства не защищены от такого типа радиационного воздействия. "Шесть ядерных взрывов полностью уничтожат эту информацию для всех на Земле", - добавил глава НАСА. Согласно открытым данным, на планетарной орбите находятся около 10 тыс искусственных спутников.
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космос - риа наука, билл нельсон, наса
Наука, Космос - РИА Наука, Билл Нельсон, НАСА
В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе

Глава НАСА Нельсон: один ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть

© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Один ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть, шесть - полностью уничтожат аппараты, заявил глава НАСА Билл Нельсон.
"Если соперник взорвет ядерную бомбу в космосе, все спутники перестанут передавать информацию", - сказал Нельсон журналистам.
По его словам, устройства не защищены от такого типа радиационного воздействия.
"Шесть ядерных взрывов полностью уничтожат эту информацию для всех на Земле", - добавил глава НАСА.
Согласно открытым данным, на планетарной орбите находятся около 10 тыс искусственных спутников.
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