https://ria.ru/20241007/nasa-1976848159.html

В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе

В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе - РИА Новости, 07.10.2024

В НАСА спрогнозировали последствия ядерного взрыва в космосе

Один ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть, шесть - полностью уничтожат аппараты, заявил глава НАСА Билл Нельсон. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T20:04

2024-10-07T20:04

2024-10-07T20:04

наука

космос - риа наука

билл нельсон

наса

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Один ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть, шесть - полностью уничтожат аппараты, заявил глава НАСА Билл Нельсон. "Если соперник взорвет ядерную бомбу в космосе, все спутники перестанут передавать информацию", - сказал Нельсон журналистам. По его словам, устройства не защищены от такого типа радиационного воздействия. "Шесть ядерных взрывов полностью уничтожат эту информацию для всех на Земле", - добавил глава НАСА. Согласно открытым данным, на планетарной орбите находятся около 10 тыс искусственных спутников.

https://ria.ru/20240608/nauka-1951635483.html

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2024

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космос - риа наука, билл нельсон, наса