https://ria.ru/20241007/nasa-1976839834.html

Глава НАСА назвал сотрудничество России и США в космосе феноменальным

Глава НАСА назвал сотрудничество России и США в космосе феноменальным - РИА Новости, 07.10.2024

Глава НАСА назвал сотрудничество России и США в космосе феноменальным

Совместная работа России и США в космосе является феноменальным примером сотрудничества двух наций, заявил РИА Новости глава НАСА Билл Нельсон. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T19:05

2024-10-07T19:05

2024-10-07T19:05

космос - риа наука

россия

сша

билл нельсон

наса

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Совместная работа России и США в космосе является феноменальным примером сотрудничества двух наций, заявил РИА Новости глава НАСА Билл Нельсон. "Это феноменальный пример сотрудничества между двумя нациями", - сказал Нельсон. "Это одна из феноменальных вещей в истории: русские и американцы сотрудничают в космосе с 1975 года - "Аполлон-Союз". Потом Россия построила первую космическую станцию. Потом построили "Мир" и пригласили американский шаттл пристыковаться. Потом мы вместе построили Международную космическую станцию", - отметил он.

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космос - риа наука, россия, сша, билл нельсон, наса