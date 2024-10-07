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Глава НАСА назвал сотрудничество России и США в космосе феноменальным
Глава НАСА назвал сотрудничество России и США в космосе феноменальным - РИА Новости, 07.10.2024
Глава НАСА назвал сотрудничество России и США в космосе феноменальным
Совместная работа России и США в космосе является феноменальным примером сотрудничества двух наций, заявил РИА Новости глава НАСА Билл Нельсон. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T19:05
2024-10-07T19:05
2024-10-07T19:05
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Совместная работа России и США в космосе является феноменальным примером сотрудничества двух наций, заявил РИА Новости глава НАСА Билл Нельсон. "Это феноменальный пример сотрудничества между двумя нациями", - сказал Нельсон. "Это одна из феноменальных вещей в истории: русские и американцы сотрудничают в космосе с 1975 года - "Аполлон-Союз". Потом Россия построила первую космическую станцию. Потом построили "Мир" и пригласили американский шаттл пристыковаться. Потом мы вместе построили Международную космическую станцию", - отметил он.
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Космос - РИА Наука, Россия, США, Билл Нельсон, НАСА
Глава НАСА назвал сотрудничество России и США в космосе феноменальным
Глава НАСА Нельсон назвал сотрудничество России и США в космосе феноменальным