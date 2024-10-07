https://ria.ru/20241007/nasa-1976838746.html
В НАСА уверены в продолжении перекрестных полетов с Россией на МКС
В НАСА уверены в продолжении перекрестных полетов с Россией на МКС - РИА Новости, 07.10.2024
В НАСА уверены в продолжении перекрестных полетов с Россией на МКС
Глава НАСА Билл Нельсон заявил РИА Новости, что уверен в продлении программы перекрестных полетов в космос, соответствующие документы могут быть подписаны в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:57
2024-10-07T18:57
2024-10-07T18:57
космос - риа наука
наса
билл нельсон
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон заявил РИА Новости, что уверен в продлении программы перекрестных полетов в космос, соответствующие документы могут быть подписаны в следующем году."Конечно", - сказал Нельсон, отвечая на вопрос о том, будет ли продолжена программа.Соответствующее соглашение может быть подписано в 2025 году, уточнил он."В следующем году или около того, я не могу сказать точной даты", - заявил глава НАСА.Он напомнил, что перекрестные полеты происходят, потому что обе страны управляют на МКС: российская секция отвечает за движение, американская - за электричество."Естественно, нам нужны оба экипажа там", - подчеркнул Нельсон.
https://ria.ru/20240902/nasa-1970082676.html
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космос - риа наука, наса, билл нельсон
Космос - РИА Наука, НАСА, Билл Нельсон
В НАСА уверены в продолжении перекрестных полетов с Россией на МКС
Глава НАСА Нельсон уверен в продолжении перекрестных полетов с Россией на МКС
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон заявил РИА Новости, что уверен в продлении программы перекрестных полетов в космос, соответствующие документы могут быть подписаны в следующем году.
"Конечно", - сказал Нельсон, отвечая на вопрос о том, будет ли продолжена программа.
Соответствующее соглашение может быть подписано в 2025 году, уточнил он.
"В следующем году или около того, я не могу сказать точной даты", - заявил глава НАСА
.
Он напомнил, что перекрестные полеты происходят, потому что обе страны управляют на МКС: российская секция отвечает за движение, американская - за электричество.
"Естественно, нам нужны оба экипажа там", - подчеркнул Нельсон.