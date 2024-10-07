https://ria.ru/20241007/nasa-1976838746.html

В НАСА уверены в продолжении перекрестных полетов с Россией на МКС

В НАСА уверены в продолжении перекрестных полетов с Россией на МКС - РИА Новости, 07.10.2024

В НАСА уверены в продолжении перекрестных полетов с Россией на МКС

Глава НАСА Билл Нельсон заявил РИА Новости, что уверен в продлении программы перекрестных полетов в космос, соответствующие документы могут быть подписаны в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T18:57

2024-10-07T18:57

2024-10-07T18:57

космос - риа наука

наса

билл нельсон

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон заявил РИА Новости, что уверен в продлении программы перекрестных полетов в космос, соответствующие документы могут быть подписаны в следующем году."Конечно", - сказал Нельсон, отвечая на вопрос о том, будет ли продолжена программа.Соответствующее соглашение может быть подписано в 2025 году, уточнил он."В следующем году или около того, я не могу сказать точной даты", - заявил глава НАСА.Он напомнил, что перекрестные полеты происходят, потому что обе страны управляют на МКС: российская секция отвечает за движение, американская - за электричество."Естественно, нам нужны оба экипажа там", - подчеркнул Нельсон.

https://ria.ru/20240902/nasa-1970082676.html

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космос - риа наука, наса, билл нельсон