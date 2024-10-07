https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976822204.html

Нарышкин призвал СНГ делиться данными о террористических планах Запада

Нарышкин призвал СНГ делиться данными о террористических планах Запада - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин призвал СНГ делиться данными о террористических планах Запада

Спецслужбам стран СНГ в приоритетном порядке надо обмениваться данными о террористических планах коллективного Запада и киевского режима в отношении стран... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:22

2024-10-07T17:22

2024-10-07T17:26

россия

астана

сергей нарышкин

снг

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

содружество

в мире

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Спецслужбам стран СНГ в приоритетном порядке надо обмениваться данными о террористических планах коллективного Запада и киевского режима в отношении стран Содружества, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В складывающихся условиях особенно актуальным становится углубление сотрудничества органов безопасности и разведслужб стран СНГ, отметил Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане. Его речь приведена на сайте СВР. "При этом полагаем, что в приоритетном порядке было бы целесообразно прежде всего активизировать и поставить на системную основу обмен информацией, в том числе сигнального, острого и оперативного характера по проблеме террористических устремлений коллективного Запада и киевского режима против интересов наших стран и нашего сообщества в целом", - сказал директор СВР. Также, по словам Нарышкина, надо интенсифицировать совместную работу "по вскрытию современных форм и методов деятельности международных террористических организаций для своевременного пресечения преступных замыслов".

https://ria.ru/20241007/lavrov-1976785946.html

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россия, астана, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), содружество , в мире