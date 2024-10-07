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Нарышкин призвал СНГ делиться данными о террористических планах Запада
Нарышкин призвал СНГ делиться данными о террористических планах Запада - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин призвал СНГ делиться данными о террористических планах Запада
Спецслужбам стран СНГ в приоритетном порядке надо обмениваться данными о террористических планах коллективного Запада и киевского режима в отношении стран... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:22
2024-10-07T17:22
2024-10-07T17:26
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Спецслужбам стран СНГ в приоритетном порядке надо обмениваться данными о террористических планах коллективного Запада и киевского режима в отношении стран Содружества, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В складывающихся условиях особенно актуальным становится углубление сотрудничества органов безопасности и разведслужб стран СНГ, отметил Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане. Его речь приведена на сайте СВР. "При этом полагаем, что в приоритетном порядке было бы целесообразно прежде всего активизировать и поставить на системную основу обмен информацией, в том числе сигнального, острого и оперативного характера по проблеме террористических устремлений коллективного Запада и киевского режима против интересов наших стран и нашего сообщества в целом", - сказал директор СВР. Также, по словам Нарышкина, надо интенсифицировать совместную работу "по вскрытию современных форм и методов деятельности международных террористических организаций для своевременного пресечения преступных замыслов".
https://ria.ru/20241007/lavrov-1976785946.html
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россия, астана, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), содружество , в мире
Россия, Астана, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Содружество , В мире
Нарышкин призвал СНГ делиться данными о террористических планах Запада
Нарышкин: спецслужбам СНГ надо делиться данными о террористических планах Запада