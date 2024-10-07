https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976795153.html

Нарышкин рассказал о возможной дестабилизации Евразийского региона

Нарышкин рассказал о возможной дестабилизации Евразийского региона - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин рассказал о возможной дестабилизации Евразийского региона

Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными, что после завершения украинского конфликта боевиков с Ближнего Востока, переправленных в зону СВО для... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:39

2024-10-07T15:39

2024-10-07T15:39

россия

ближний восток

киев

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными, что после завершения украинского конфликта боевиков с Ближнего Востока, переправленных в зону СВО для участия в боевых действиях на стороне Киева, предполагается использовать для дестабилизации всего Евразийского региона, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Есть данные, что после завершения украинского конфликта боевиков предполагается использовать для дестабилизации всего Евразийского региона", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

https://ria.ru/20240524/zapad-1948094158.html

россия

ближний восток

киев

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россия, ближний восток, киев, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг