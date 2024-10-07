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Нарышкин рассказал о возможной дестабилизации Евразийского региона - РИА Новости, 07.10.2024
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15:39 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976795153.html
Нарышкин рассказал о возможной дестабилизации Евразийского региона
Нарышкин рассказал о возможной дестабилизации Евразийского региона - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин рассказал о возможной дестабилизации Евразийского региона
Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными, что после завершения украинского конфликта боевиков с Ближнего Востока, переправленных в зону СВО для... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:39
2024-10-07T15:39
россия
ближний восток
киев
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными, что после завершения украинского конфликта боевиков с Ближнего Востока, переправленных в зону СВО для участия в боевых действиях на стороне Киева, предполагается использовать для дестабилизации всего Евразийского региона, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Есть данные, что после завершения украинского конфликта боевиков предполагается использовать для дестабилизации всего Евразийского региона", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
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россия
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россия, ближний восток, киев, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг
Россия, Ближний Восток, Киев, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ
Нарышкин рассказал о возможной дестабилизации Евразийского региона

Нарышкин: боевики с Ближнего Востока могут дестабилизировать Евразию

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными, что после завершения украинского конфликта боевиков с Ближнего Востока, переправленных в зону СВО для участия в боевых действиях на стороне Киева, предполагается использовать для дестабилизации всего Евразийского региона, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Есть данные, что после завершения украинского конфликта боевиков предполагается использовать для дестабилизации всего Евразийского региона", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
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