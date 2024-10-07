https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976784768.html

Нарышкин обвинил Зеленского в организации терактов в России

Нарышкин обвинил Зеленского в организации терактов в России - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин обвинил Зеленского в организации терактов в России

Не имея шансов добиться стратегического успеха, режим Владимира Зеленского занимается организацией терактов в России в расчете дестабилизировать общество,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:13

2024-10-07T15:13

2024-10-07T18:20

россия

киев

сша

владимир зеленский

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

снг

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Не имея шансов добиться стратегического успеха, режим Владимира Зеленского занимается организацией терактов в России в расчете дестабилизировать общество, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, Текст выступления опубликован на сайте СВР. "Украина и ее западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну. Не имея шансов добиться стратегического успеха на ТВД, режим Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество", - сказал он. Кроме того, в заявлении говорится, что США и их союзники по НАТО активно потворствуют преступной линии Киева, несут не меньшую ответственность за гибель населения и уничтожение инфраструктуры РФ. "США и их союзники по НАТО активно потворствуют преступной линии Киева и несут не меньшую ответственность за гибель гражданского населения и уничтожение инфраструктуры", - приводит слова Нарышкина сайт СВР.Глава Службы внешней разведки привел конкретные примеры. "С момента начала специальной военной операции СБУ и ГУР совершили десятки убийств российских официальных лиц, общественно-политических деятелей и журналистов - как в освобожденных регионах, так и в глубине России. Жертвами зачастую становились выразители патриотических настроений и лидеры общественного мнения... политолог и публицист Дарья Дугина, Владлен Татарский, писатель Захар Прилепин", - отметил директор СВР.Не прекращаются украинские атаки на Крым, которые осуществляются с помощью западного оружия и систем космической разведки и наведения, добавил Нарышкин."В результате удара по пляжу под Севастополем с использованием американских ракет ATACMS 23 июня сего года погибли 4 человека, включая двоих детей, более 150 человек получили ранения. Крымский мост остается приоритетным объектом для атак с помощью британских ракет Storm Shadow", - сказал глава СВР."Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Комитете по разведке Сената США прямо говорил о том, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать - цитирую - "наносить ощутимый урон России", включая "проникающие удары по Крыму". Бернс таким образом озвучил старую англосаксонскую максиму - во что бы то ни стало отрезать России выход к "теплым морям"", - подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20200128/1563958402.html

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976708635.html

https://ria.ru/20240403/krokus-1937527422.html

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россия, киев, сша, владимир зеленский, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, снг