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Нарышкин обвинил Зеленского в организации терактов в России - РИА Новости, 07.10.2024
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15:13 07.10.2024 (обновлено: 18:20 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976784768.html
Нарышкин обвинил Зеленского в организации терактов в России
Нарышкин обвинил Зеленского в организации терактов в России - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин обвинил Зеленского в организации терактов в России
Не имея шансов добиться стратегического успеха, режим Владимира Зеленского занимается организацией терактов в России в расчете дестабилизировать общество,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:13
2024-10-07T18:20
россия
киев
сша
владимир зеленский
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
снг
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Не имея шансов добиться стратегического успеха, режим Владимира Зеленского занимается организацией терактов в России в расчете дестабилизировать общество, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, Текст выступления опубликован на сайте СВР. "Украина и ее западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну. Не имея шансов добиться стратегического успеха на ТВД, режим Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество", - сказал он. Кроме того, в заявлении говорится, что США и их союзники по НАТО активно потворствуют преступной линии Киева, несут не меньшую ответственность за гибель населения и уничтожение инфраструктуры РФ. "США и их союзники по НАТО активно потворствуют преступной линии Киева и несут не меньшую ответственность за гибель гражданского населения и уничтожение инфраструктуры", - приводит слова Нарышкина сайт СВР.Глава Службы внешней разведки привел конкретные примеры. "С момента начала специальной военной операции СБУ и ГУР совершили десятки убийств российских официальных лиц, общественно-политических деятелей и журналистов - как в освобожденных регионах, так и в глубине России. Жертвами зачастую становились выразители патриотических настроений и лидеры общественного мнения... политолог и публицист Дарья Дугина, Владлен Татарский, писатель Захар Прилепин", - отметил директор СВР.Не прекращаются украинские атаки на Крым, которые осуществляются с помощью западного оружия и систем космической разведки и наведения, добавил Нарышкин."В результате удара по пляжу под Севастополем с использованием американских ракет ATACMS 23 июня сего года погибли 4 человека, включая двоих детей, более 150 человек получили ранения. Крымский мост остается приоритетным объектом для атак с помощью британских ракет Storm Shadow", - сказал глава СВР."Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Комитете по разведке Сената США прямо говорил о том, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать - цитирую - "наносить ощутимый урон России", включая "проникающие удары по Крыму". Бернс таким образом озвучил старую англосаксонскую максиму - во что бы то ни стало отрезать России выход к "теплым морям"", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20200128/1563958402.html
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976708635.html
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россия, киев, сша, владимир зеленский, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, снг
Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, СНГ
Нарышкин обвинил Зеленского в организации терактов в России

Глава СВР Нарышкин: режим Зеленского занимается организацией терактов в России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Не имея шансов добиться стратегического успеха, режим Владимира Зеленского занимается организацией терактов в России в расчете дестабилизировать общество, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ,
Текст выступления опубликован на сайте СВР.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 28.01.2020
Нарышкин: Зеленский становится все более привержен идеям национализма
28 января 2020, 11:24
"Украина и ее западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну. Не имея шансов добиться стратегического успеха на ТВД, режим Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество", - сказал он.
Кроме того, в заявлении говорится, что США и их союзники по НАТО активно потворствуют преступной линии Киева, несут не меньшую ответственность за гибель населения и уничтожение инфраструктуры РФ.
"США и их союзники по НАТО активно потворствуют преступной линии Киева и несут не меньшую ответственность за гибель гражданского населения и уничтожение инфраструктуры", - приводит слова Нарышкина сайт СВР.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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Глава Службы внешней разведки привел конкретные примеры. "С момента начала специальной военной операции СБУ и ГУР совершили десятки убийств российских официальных лиц, общественно-политических деятелей и журналистов - как в освобожденных регионах, так и в глубине России. Жертвами зачастую становились выразители патриотических настроений и лидеры общественного мнения... политолог и публицист Дарья Дугина, Владлен Татарский, писатель Захар Прилепин", - отметил директор СВР.
Не прекращаются украинские атаки на Крым, которые осуществляются с помощью западного оружия и систем космической разведки и наведения, добавил Нарышкин.
"В результате удара по пляжу под Севастополем с использованием американских ракет ATACMS 23 июня сего года погибли 4 человека, включая двоих детей, более 150 человек получили ранения. Крымский мост остается приоритетным объектом для атак с помощью британских ракет Storm Shadow", - сказал глава СВР.
"Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в Комитете по разведке Сената США прямо говорил о том, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать - цитирую - "наносить ощутимый урон России", включая "проникающие удары по Крыму". Бернс таким образом озвучил старую англосаксонскую максиму - во что бы то ни стало отрезать России выход к "теплым морям"", - подчеркнул Нарышкин.
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