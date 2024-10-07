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Нарышкин назвал диверсии против России целью контактов Киева с Сирией - РИА Новости, 07.10.2024
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15:04 07.10.2024 (обновлено: 15:27 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976782896.html
Нарышкин назвал диверсии против России целью контактов Киева с Сирией
Нарышкин назвал диверсии против России целью контактов Киева с Сирией - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин назвал диверсии против России целью контактов Киева с Сирией
СВР зафиксировала в Сирии многочисленные контакты эмиссаров ГУР минобороны Украины с лидерами незаконных вооруженных формирований и террористических... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:04
2024-10-07T15:27
в мире
киев
сирия
россия
вооруженные силы украины
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. СВР зафиксировала в Сирии многочисленные контакты эмиссаров ГУР минобороны Украины с лидерами незаконных вооруженных формирований и террористических группировок, их цель - организация диверсий против российских объектов в республике, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане."В Сирии нашей Службой зафиксированы многочисленные контакты эмиссаров Главного управления разведки минобороны Украины с лидерами незаконных вооруженных формирований и тергруппировок ("Хейат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ - ред.), "Исламская партия Туркестана"* (запрещена в РФ - ред.), "Демократические силы Сирии", "Аджнад аль-Кавказ"* (запрещена в РФ - ред.), "Армия освобождения Ингушетии"* (запрещена в РФ - ред.) и другие)", - говорится в тексте выступления Нарышкина, опубликованном на сайте СВР.По его словам. цель таких контактов - организация диверсионно-террористических актов против российских объектов в Сирии и привлечение рекрутов в наемнические структуры вооруженных сил Украины.* Запрещенные в России террористические группировки.
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в мире, киев, сирия, россия, вооруженные силы украины, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, демократические силы сирии, украина
В мире, Киев, Сирия, Россия, Вооруженные силы Украины, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, Демократические силы Сирии, Украина
Нарышкин назвал диверсии против России целью контактов Киева с Сирией

Нарышкин назвал целью контактов Киева с Сирией диверсии и теракты против России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. СВР зафиксировала в Сирии многочисленные контакты эмиссаров ГУР минобороны Украины с лидерами незаконных вооруженных формирований и террористических группировок, их цель - организация диверсий против российских объектов в республике, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане.
"В Сирии нашей Службой зафиксированы многочисленные контакты эмиссаров Главного управления разведки минобороны Украины с лидерами незаконных вооруженных формирований и тергруппировок ("Хейат Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ - ред.), "Исламская партия Туркестана"* (запрещена в РФ - ред.), "Демократические силы Сирии", "Аджнад аль-Кавказ"* (запрещена в РФ - ред.), "Армия освобождения Ингушетии"* (запрещена в РФ - ред.) и другие)", - говорится в тексте выступления Нарышкина, опубликованном на сайте СВР.
По его словам. цель таких контактов - организация диверсионно-террористических актов против российских объектов в Сирии и привлечение рекрутов в наемнические структуры вооруженных сил Украины.
* Запрещенные в России террористические группировки.
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В миреКиевСирияРоссияВооруженные силы УкраиныСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГДемократические силы СирииУкраина
 
 
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