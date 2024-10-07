https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976782450.html

Нарышкин рассказал о пополнении ВСУ боевиками с Ближнего Востока

Нарышкин рассказал о пополнении ВСУ боевиками с Ближнего Востока - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин рассказал о пополнении ВСУ боевиками с Ближнего Востока

Спецслужбы стран НАТО перебрасывают боевиков с Ближнего Востока в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне Киева, заявил... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:03

2024-10-07T15:03

2024-10-07T15:14

специальная военная операция на украине

нато

в мире

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

россия

ближний восток

сирия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Спецслужбы стран НАТО перебрасывают боевиков с Ближнего Востока в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне Киева, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."По достоверной информации, спецслужбы стран НАТО осуществляют переброску боевиков с территории стран Ближнего Востока в зону специальной военной операции - для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.Глава СВР отметил, что американская военная база "Эт-Танф" на границе Сирии, Иордании и Ирака давно превратилась в "террористический хаб", где могут одновременно проходить "переподготовку" порядка 500 лояльных Вашингтону сторонников группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) и других джихадистов."Приоритет отдается выходцам из российских республик Северного Кавказа, государств Южного Кавказа и Центральной Азии. Формируемые из них специальные отряды и мобильные группы нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а с 2022 года - и на Украине", - подчеркнул Нарышкин.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

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нато, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, россия, ближний восток, сирия, снг