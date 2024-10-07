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Нарышкин рассказал о пополнении ВСУ боевиками с Ближнего Востока - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 07.10.2024 (обновлено: 15:14 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976782450.html
Нарышкин рассказал о пополнении ВСУ боевиками с Ближнего Востока
Нарышкин рассказал о пополнении ВСУ боевиками с Ближнего Востока - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин рассказал о пополнении ВСУ боевиками с Ближнего Востока
Спецслужбы стран НАТО перебрасывают боевиков с Ближнего Востока в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне Киева, заявил... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:03
2024-10-07T15:14
специальная военная операция на украине
нато
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
россия
ближний восток
сирия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Спецслужбы стран НАТО перебрасывают боевиков с Ближнего Востока в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне Киева, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."По достоверной информации, спецслужбы стран НАТО осуществляют переброску боевиков с территории стран Ближнего Востока в зону специальной военной операции - для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.Глава СВР отметил, что американская военная база "Эт-Танф" на границе Сирии, Иордании и Ирака давно превратилась в "террористический хаб", где могут одновременно проходить "переподготовку" порядка 500 лояльных Вашингтону сторонников группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) и других джихадистов."Приоритет отдается выходцам из российских республик Северного Кавказа, государств Южного Кавказа и Центральной Азии. Формируемые из них специальные отряды и мобильные группы нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а с 2022 года - и на Украине", - подчеркнул Нарышкин.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
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нато, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, россия, ближний восток, сирия, снг
Специальная военная операция на Украине, НАТО, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Россия, Ближний Восток, Сирия, СНГ
Нарышкин рассказал о пополнении ВСУ боевиками с Ближнего Востока

Нарышкин: спецслужбы НАТО перебрасывают боевиков с Ближнего Востока в зону СВО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Спецслужбы стран НАТО перебрасывают боевиков с Ближнего Востока в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне Киева, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"По достоверной информации, спецслужбы стран НАТО осуществляют переброску боевиков с территории стран Ближнего Востока в зону специальной военной операции - для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
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Глава СВР отметил, что американская военная база "Эт-Танф" на границе Сирии, Иордании и Ирака давно превратилась в "террористический хаб", где могут одновременно проходить "переподготовку" порядка 500 лояльных Вашингтону сторонников группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) и других джихадистов.
"Приоритет отдается выходцам из российских республик Северного Кавказа, государств Южного Кавказа и Центральной Азии. Формируемые из них специальные отряды и мобильные группы нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а с 2022 года - и на Украине", - подчеркнул Нарышкин.
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОВ миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинРоссияБлижний ВостокСирияСНГ
 
 
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