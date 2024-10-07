https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976781961.html

Нарышкин рассказал, как Киев расплачивается с террористами за боевиков

Нарышкин рассказал, как Киев расплачивается с террористами за боевиков - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин рассказал, как Киев расплачивается с террористами за боевиков

В качестве платы за боевиков представители киевского режима поставляют террористам ударные и разведывательные дроны, а также боеприпасы, заявил директор Службы... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:01

2024-10-07T15:01

2024-10-07T15:19

в мире

киев

россия

сергей нарышкин

снг

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В качестве платы за боевиков представители киевского режима поставляют террористам ударные и разведывательные дроны, а также боеприпасы, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.Текст выступления опубликован на сайте СВР."В качестве "оплаты" за боевиков представители киевского режима поставляют "контрагентам" беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударного и разведывательного назначения, боеприпасы, специальное оборудование и военную амуницию, а также организуют в идлибской зоне деэскалации курсы подготовки операторов беспилотников, в том числе дронов-камикадзе", - сказал Нарышкин.

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в мире, киев, россия, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)