https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976781961.html
Нарышкин рассказал, как Киев расплачивается с террористами за боевиков
Нарышкин рассказал, как Киев расплачивается с террористами за боевиков - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин рассказал, как Киев расплачивается с террористами за боевиков
В качестве платы за боевиков представители киевского режима поставляют террористам ударные и разведывательные дроны, а также боеприпасы, заявил директор Службы... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:01
2024-10-07T15:01
2024-10-07T15:19
в мире
киев
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сергей нарышкин
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В качестве платы за боевиков представители киевского режима поставляют террористам ударные и разведывательные дроны, а также боеприпасы, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.Текст выступления опубликован на сайте СВР."В качестве "оплаты" за боевиков представители киевского режима поставляют "контрагентам" беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударного и разведывательного назначения, боеприпасы, специальное оборудование и военную амуницию, а также организуют в идлибской зоне деэскалации курсы подготовки операторов беспилотников, в том числе дронов-камикадзе", - сказал Нарышкин.
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в мире, киев, россия, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Киев, Россия, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин рассказал, как Киев расплачивается с террористами за боевиков
Нарышкин: Киев расплачивается с террористами дронами и боеприпасами за боевиков