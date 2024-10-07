https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976780402.html

Нарышкин рассказал о планах ВСУ по минированию Курской АЭС

Нарышкин рассказал о планах ВСУ по минированию Курской АЭС - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин рассказал о планах ВСУ по минированию Курской АЭС

План террористической атаки Киева на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС, если бы это удалось, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:52

2024-10-07T14:52

2024-10-07T15:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская аэс

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

сергей нарышкин

курская область

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. План террористической атаки Киева на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС, если бы это удалось, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа с. г. предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ."Если бы этот план удалось реализовать, Европу ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской", - подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

курская область

европа

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вооруженные силы украины, курская аэс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, сергей нарышкин, курская область, европа, киев