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Нарышкин рассказал о планах ВСУ по минированию Курской АЭС
Нарышкин рассказал о планах ВСУ по минированию Курской АЭС - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин рассказал о планах ВСУ по минированию Курской АЭС
План террористической атаки Киева на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС, если бы это удалось, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:52
2024-10-07T14:52
2024-10-07T15:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская аэс
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
сергей нарышкин
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. План террористической атаки Киева на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС, если бы это удалось, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа с. г. предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ."Если бы этот план удалось реализовать, Европу ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской", - подчеркнул Нарышкин.
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вооруженные силы украины, курская аэс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, сергей нарышкин, курская область, европа, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность, Сергей Нарышкин, Курская область, Европа, Киев
Нарышкин рассказал о планах ВСУ по минированию Курской АЭС
Нарышкин: план ВСУ в Курской области включал захват и минирование КАЭС