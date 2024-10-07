Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин рассказал о планах ВСУ по минированию Курской АЭС - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 07.10.2024 (обновлено: 15:11 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976780402.html
Нарышкин рассказал о планах ВСУ по минированию Курской АЭС
Нарышкин рассказал о планах ВСУ по минированию Курской АЭС - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин рассказал о планах ВСУ по минированию Курской АЭС
План террористической атаки Киева на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС, если бы это удалось, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:52
2024-10-07T15:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская аэс
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
сергей нарышкин
курская область
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923702730_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4dc1bed97b722825f89b8a36d71b34d8.jpg
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. План террористической атаки Киева на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС, если бы это удалось, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа с. г. предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ."Если бы этот план удалось реализовать, Европу ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
курская область
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923702730_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab8f16c97fbdf67f73130921bebfea02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, курская аэс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, сергей нарышкин, курская область, европа, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность, Сергей Нарышкин, Курская область, Европа, Киев
Нарышкин рассказал о планах ВСУ по минированию Курской АЭС

Нарышкин: план ВСУ в Курской области включал захват и минирование КАЭС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. План террористической атаки Киева на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС, если бы это удалось, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа с. г. предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
"Если бы этот план удалось реализовать, Европу ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской", - подчеркнул Нарышкин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Украина нашла решение для победы над Россией
5 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская АЭССлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)БезопасностьСергей НарышкинКурская областьЕвропаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала