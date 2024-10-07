https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976778768.html

Нарышкин заявил о возрастании угрозы со стороны Запада

Нарышкин заявил о возрастании угрозы со стороны Запада - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин заявил о возрастании угрозы со стороны Запада

Риски и угрозы со стороны стран Запада кратно возросли, хотя Россия никогда не желала им ничего плохого, западные страны пытаются сохранить свое агрессивное... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:45

2024-10-07T14:45

2024-10-07T15:05

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Риски и угрозы со стороны стран Запада кратно возросли, хотя Россия никогда не желала им ничего плохого, западные страны пытаются сохранить свое агрессивное доминирование в современном мире и направляют особые устремления на постсоветское пространство, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Сегодня мы с вами работаем и осуществляем наше взаимодействие в крайне сложных условиях мировой турбулентности. Кратно возросли риски и угрозы со стороны стран Запада, хотя мы никогда не желали им ничего плохого. Пытаясь сохранить свое агрессивное доминирование в современном мире, западные страны направляют особые устремления на постсоветское пространство", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.Глава СВР отметил, что Запад стремится внести хаос в общественно-политические процессы в странах СНГ, разогреть тлеющие конфликты и обострить имеющиеся проблемы социально-экономического плана. Для этого на Западе используют нелегитимные механизмы санкционного давления, грубо нарушающие нормы международного права, фундаментальные принципы мировой торговли и добросовестной конкуренции.

https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976782896.html

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сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, россия