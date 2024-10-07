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Нарышкин заявил о возрастании угрозы со стороны Запада - РИА Новости, 07.10.2024
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14:45 07.10.2024 (обновлено: 15:05 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976778768.html
Нарышкин заявил о возрастании угрозы со стороны Запада
Нарышкин заявил о возрастании угрозы со стороны Запада - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин заявил о возрастании угрозы со стороны Запада
Риски и угрозы со стороны стран Запада кратно возросли, хотя Россия никогда не желала им ничего плохого, западные страны пытаются сохранить свое агрессивное... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:45
2024-10-07T15:05
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Риски и угрозы со стороны стран Запада кратно возросли, хотя Россия никогда не желала им ничего плохого, западные страны пытаются сохранить свое агрессивное доминирование в современном мире и направляют особые устремления на постсоветское пространство, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Сегодня мы с вами работаем и осуществляем наше взаимодействие в крайне сложных условиях мировой турбулентности. Кратно возросли риски и угрозы со стороны стран Запада, хотя мы никогда не желали им ничего плохого. Пытаясь сохранить свое агрессивное доминирование в современном мире, западные страны направляют особые устремления на постсоветское пространство", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.Глава СВР отметил, что Запад стремится внести хаос в общественно-политические процессы в странах СНГ, разогреть тлеющие конфликты и обострить имеющиеся проблемы социально-экономического плана. Для этого на Западе используют нелегитимные механизмы санкционного давления, грубо нарушающие нормы международного права, фундаментальные принципы мировой торговли и добросовестной конкуренции.
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сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, россия
Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, Россия
Нарышкин заявил о возрастании угрозы со стороны Запада

Нарышкин: угрозы со стороны Запада возросли, хотя мы не желали им ничего плохого

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Риски и угрозы со стороны стран Запада кратно возросли, хотя Россия никогда не желала им ничего плохого, западные страны пытаются сохранить свое агрессивное доминирование в современном мире и направляют особые устремления на постсоветское пространство, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Сегодня мы с вами работаем и осуществляем наше взаимодействие в крайне сложных условиях мировой турбулентности. Кратно возросли риски и угрозы со стороны стран Запада, хотя мы никогда не желали им ничего плохого. Пытаясь сохранить свое агрессивное доминирование в современном мире, западные страны направляют особые устремления на постсоветское пространство", - приведены на сайте СВР слова Нарышкина, сказанные на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
Глава СВР отметил, что Запад стремится внести хаос в общественно-политические процессы в странах СНГ, разогреть тлеющие конфликты и обострить имеющиеся проблемы социально-экономического плана. Для этого на Западе используют нелегитимные механизмы санкционного давления, грубо нарушающие нормы международного права, фундаментальные принципы мировой торговли и добросовестной конкуренции.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Нарышкин назвал диверсии против России целью контактов Киева с Сирией
Вчера, 15:04
 
Сергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГРоссия
 
 
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