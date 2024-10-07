https://ria.ru/20241007/naemnik-1976856233.html

Госдеп призвал Россию предоставить консульский доступ Хаббарду

Госдеп призвал Россию предоставить консульский доступ Хаббарду - РИА Новости, 07.10.2024

Госдеп призвал Россию предоставить консульский доступ Хаббарду

Государственный департамент США просит власти России предоставить консульский доступ обвиненному в наёмничестве из-за участия в военном конфликте на стороне... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T21:50

2024-10-07T21:50

2024-10-07T21:50

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Государственный департамент США просит власти России предоставить консульский доступ обвиненному в наёмничестве из-за участия в военном конфликте на стороне Украины американскому пенсионеру Стефану Хаббарду, заявил в понедельник официальный представитель ведомства Мэттью Миллер. "России следует предоставить Соединенным Штатам консульский доступ к нему, как и всегда, когда они задерживают американского гражданина", - сообщил он журналистам на брифинге. По словам Миллера, в Вашингтоне "разочарованы" тем, что доступ к Хаббарду до сих пор не был предоставлен, однако продолжают очень пристально следить за его делом и "обдумывают следующие шаги" в отношении него. Как следует из оглашенных ранее в суде данных, мужчина в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном территориальной обороны харьковского города Изюм (войсковая часть подведомственна минобороны Украины) за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. Он прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года Хаббард нес службу, "принимал участие в вооруженном конфликте", пока 2 апреля не был задержан российским военнослужащим. Вину Хаббард признал. По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

https://ria.ru/20241004/sk-1976381633.html

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