Госдеп призвал Россию предоставить консульский доступ Хаббарду
Госдеп призвал РФ дать консульский доступ обвиненному в наемничестве Хаббарду
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыСтефан Хаббард в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Стефан Хаббард в суде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Государственный департамент США просит власти России предоставить консульский доступ обвиненному в наёмничестве из-за участия в военном конфликте на стороне Украины американскому пенсионеру Стефану Хаббарду, заявил в понедельник официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
"России следует предоставить Соединенным Штатам консульский доступ к нему, как и всегда, когда они задерживают американского гражданина", - сообщил он журналистам на брифинге.
По словам Миллера, в Вашингтоне "разочарованы" тем, что доступ к Хаббарду до сих пор не был предоставлен, однако продолжают очень пристально следить за его делом и "обдумывают следующие шаги" в отношении него.
Как следует из оглашенных ранее в суде данных, мужчина в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном территориальной обороны харьковского города Изюм (войсковая часть подведомственна минобороны Украины) за денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. Он прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года Хаббард нес службу, "принимал участие в вооруженном конфликте", пока 2 апреля не был задержан российским военнослужащим.
Вину Хаббард признал. По статье УК об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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