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Мурашко рассказал о разработках препаратов от Альцгеймера и Паркинсона - РИА Новости, 07.10.2024
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14:39 07.10.2024 (обновлено: 14:41 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/murashko-1976777707.html
Мурашко рассказал о разработках препаратов от Альцгеймера и Паркинсона
Мурашко рассказал о разработках препаратов от Альцгеймера и Паркинсона - РИА Новости, 07.10.2024
Мурашко рассказал о разработках препаратов от Альцгеймера и Паркинсона
Российские ученые имеют определенные идеи и разработки препаратов для лечения болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, которые в будущем могут дать весьма... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:39
2024-10-07T14:41
общество
россия
михаил мурашко
здоровье
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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Российские ученые имеют определенные идеи и разработки препаратов для лечения болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, которые в будущем могут дать весьма неплохой результат, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня у наших ученых есть уже определенные идеи, разработки, которые, на наш взгляд, могут дать весьма неплохой результат в этом направлении", - сказал Мурашко на форуме "Биопром". Он пояснил, что для сохранения ментального здоровья важно поддерживать когнитивные функции, а также разрабатывать лекарственные препараты, которые позволят победить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье, Здоровье - Общество

Мурашко рассказал о разработках препаратов от Альцгеймера и Паркинсона

CC BY 4.0 / John Charles Louis Mamo, Lam V et al., 2021, PLOS Biology / Фрагмент гиппокампа мышей с болезнью Альцгеймера.
Фрагмент гиппокампа мышей с болезнью Альцгеймера. - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
CC BY 4.0 / John Charles Louis Mamo, Lam V et al., 2021, PLOS Biology /
Фрагмент гиппокампа мышей с болезнью Альцгеймера. . Архивное фото
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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Российские ученые имеют определенные идеи и разработки препаратов для лечения болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, которые в будущем могут дать весьма неплохой результат, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня у наших ученых есть уже определенные идеи, разработки, которые, на наш взгляд, могут дать весьма неплохой результат в этом направлении", - сказал Мурашко на форуме "Биопром".
Он пояснил, что для сохранения ментального здоровья важно поддерживать когнитивные функции, а также разрабатывать лекарственные препараты, которые позволят победить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоЗдоровьеЗдоровье - Общество
 
 
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