https://ria.ru/20241007/murashko-1976777707.html

Мурашко рассказал о разработках препаратов от Альцгеймера и Паркинсона

Мурашко рассказал о разработках препаратов от Альцгеймера и Паркинсона - РИА Новости, 07.10.2024

Мурашко рассказал о разработках препаратов от Альцгеймера и Паркинсона

Российские ученые имеют определенные идеи и разработки препаратов для лечения болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, которые в будущем могут дать весьма... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:39

2024-10-07T14:39

2024-10-07T14:41

общество

россия

михаил мурашко

здоровье

здоровье - общество

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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Российские ученые имеют определенные идеи и разработки препаратов для лечения болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, которые в будущем могут дать весьма неплохой результат, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня у наших ученых есть уже определенные идеи, разработки, которые, на наш взгляд, могут дать весьма неплохой результат в этом направлении", - сказал Мурашко на форуме "Биопром". Он пояснил, что для сохранения ментального здоровья важно поддерживать когнитивные функции, а также разрабатывать лекарственные препараты, которые позволят победить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

https://ria.ru/20240803/faktory-1963805475.html

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