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Мурашко рассказал об "универсальной таблетке" для профилактики болезней - РИА Новости, 07.10.2024
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14:03 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/murashko-1976771084.html
Мурашко рассказал об "универсальной таблетке" для профилактики болезней
Мурашко рассказал об "универсальной таблетке" для профилактики болезней - РИА Новости, 07.10.2024
Мурашко рассказал об "универсальной таблетке" для профилактики болезней
Физические нагрузки позитивно влияют на 35 тысяч биохимических процессов, поэтому их можно назвать составляющей "универсальной таблетки" для лечения и... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:03
2024-10-07T14:03
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Физические нагрузки позитивно влияют на 35 тысяч биохимических процессов, поэтому их можно назвать составляющей "универсальной таблетки" для лечения и профилактики заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Физические нагрузки влияют позитивно на 35 тысяч... тех или иных биохимических процессов. Вот универсальная таблетка, если уж так говорить, то для лечения и для профилактики - это, в том числе физические нагрузки", - сказал Мурашко на форуме "Биопром". Он отметил, что физические нагрузки дают колоссальный эффект. Нет ни одной другой медицинской технологии, которая давала бы такой широкий позитивный результат, пояснил министр.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал об "универсальной таблетке" для профилактики болезней

Мурашко: физнагрузки позитивно влияют на 35 тысяч биохимических процессов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Физические нагрузки позитивно влияют на 35 тысяч биохимических процессов, поэтому их можно назвать составляющей "универсальной таблетки" для лечения и профилактики заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Физические нагрузки влияют позитивно на 35 тысяч... тех или иных биохимических процессов. Вот универсальная таблетка, если уж так говорить, то для лечения и для профилактики - это, в том числе физические нагрузки", - сказал Мурашко на форуме "Биопром".
Он отметил, что физические нагрузки дают колоссальный эффект. Нет ни одной другой медицинской технологии, которая давала бы такой широкий позитивный результат, пояснил министр.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Мурашко рассказал о пользе физической нагрузки
25 июля, 12:56
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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