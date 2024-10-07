https://ria.ru/20241007/murashko-1976771084.html

Мурашко рассказал об "универсальной таблетке" для профилактики болезней

Мурашко рассказал об "универсальной таблетке" для профилактики болезней - РИА Новости, 07.10.2024

Мурашко рассказал об "универсальной таблетке" для профилактики болезней

Физические нагрузки позитивно влияют на 35 тысяч биохимических процессов, поэтому их можно назвать составляющей "универсальной таблетки" для лечения и... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:03

2024-10-07T14:03

2024-10-07T14:03

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Физические нагрузки позитивно влияют на 35 тысяч биохимических процессов, поэтому их можно назвать составляющей "универсальной таблетки" для лечения и профилактики заболеваний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Физические нагрузки влияют позитивно на 35 тысяч... тех или иных биохимических процессов. Вот универсальная таблетка, если уж так говорить, то для лечения и для профилактики - это, в том числе физические нагрузки", - сказал Мурашко на форуме "Биопром". Он отметил, что физические нагрузки дают колоссальный эффект. Нет ни одной другой медицинской технологии, которая давала бы такой широкий позитивный результат, пояснил министр.

https://ria.ru/20240725/murashko-1961927300.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко