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МСБ привлечет 180 млрд рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП
МСБ привлечет 180 млрд рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП - РИА Новости, 07.10.2024
МСБ привлечет 180 млрд рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП
До конца года малый и средний бизнес сможет привлечь 180 миллиардов рублей кредитных средств, обеспеченных "зонтичным" поручительством Корпорации МСП, сообщает... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:00
2024-10-07T10:00
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. До конца года малый и средний бизнес сможет привлечь 180 миллиардов рублей кредитных средств, обеспеченных "зонтичным" поручительством Корпорации МСП, сообщает пресс-служба организации.КМСП предоставила банкам-участникам программы 50 миллиардов рублей в виде лимитов поручительств для стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. Также дополнительно 40 миллиардов рублей будет выделено по запросам кредитных организаций, исчерпавших лимиты раньше срока."Благодаря переходу в 2021 году на механизм "зонтичных" поручительств в 13 раз по сравнению с 2020 годом выросла гарантийная поддержка МСП. При этом каждый второй полученный кредит приходится на компании из реального сектора экономики: производство, сельское хозяйство, транспорт и связь, наука и технологии. Покрывая до 50% суммы кредита, поручительства помогают предпринимателям выполнять требования банков по предоставлению залога", — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.В IV квартале лимит "зонтичных" поручительств КМСП распределен по банкам-партнерам, которые, используя полученные средства, будут кредитовать малый и средний бизнес по всей стране. В число таких кредитных организаций вошли Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, ТБанк, ВТБ, МСП Банк, Совкомбанк, "Санкт-Петербург", РНКБ, "Левобережный", ГПБ, "Уралсиб", Росбанк, Абсолют Банк, "Зенит", ДОМ.РФ и Генбанк.Малые и средние предприятия также могут воспользоваться возможностью привлекать финансирование в региональных банках. Существующих у них лимитов "зонтичных" поручительств Корпорации МСП достаточно до конца 2024 года."Благодаря большому количеству банков-партнеров как федерального, так и регионального уровней, предприниматели могут пользоваться "зонтичными" поручительствами в любом уголке России. Этот инструмент облегчает доступ бизнеса к кредитным средствам на справедливых условиях", — добавил Исаевич.В пресс-службе напомнили, что механизм "зонтичных" поручительств были разработан и запущен по поручению президента России Владимира Путина с сентября 2021 года. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал глава государства.
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РИА Новости
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. До конца года малый и средний бизнес сможет привлечь 180 миллиардов рублей кредитных средств, обеспеченных "зонтичным" поручительством Корпорации МСП, сообщает пресс-служба организации.
КМСП предоставила банкам-участникам программы 50 миллиардов рублей в виде лимитов поручительств для стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. Также дополнительно 40 миллиардов рублей будет выделено по запросам кредитных организаций, исчерпавших лимиты раньше срока.
"Благодаря переходу в 2021 году на механизм "зонтичных" поручительств в 13 раз по сравнению с 2020 годом выросла гарантийная поддержка МСП. При этом каждый второй полученный кредит приходится на компании из реального сектора экономики: производство, сельское хозяйство, транспорт и связь, наука и технологии. Покрывая до 50% суммы кредита, поручительства помогают предпринимателям выполнять требования банков по предоставлению залога", — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
В IV квартале лимит "зонтичных" поручительств КМСП распределен по банкам-партнерам, которые, используя полученные средства, будут кредитовать малый и средний бизнес по всей стране. В число таких кредитных организаций вошли Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, ТБанк, ВТБ, МСП Банк, Совкомбанк, "Санкт-Петербург", РНКБ, "Левобережный", ГПБ, "Уралсиб", Росбанк, Абсолют Банк, "Зенит", ДОМ.РФ и Генбанк.
Малые и средние предприятия также могут воспользоваться возможностью привлекать финансирование в региональных банках. Существующих у них лимитов "зонтичных" поручительств Корпорации МСП достаточно до конца 2024 года.
"Благодаря большому количеству банков-партнеров как федерального, так и регионального уровней, предприниматели могут пользоваться "зонтичными" поручительствами в любом уголке России. Этот инструмент облегчает доступ бизнеса к кредитным средствам на справедливых условиях", — добавил Исаевич.
В пресс-службе напомнили, что механизм "зонтичных" поручительств были разработан и запущен по поручению президента России Владимира Путина с сентября 2021 года. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал глава государства.