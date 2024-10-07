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Движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика - РИА Новости, 07.10.2024
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19:38 07.10.2024 (обновлено: 20:07 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/moskva-1976845655.html
Движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика
Движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика - РИА Новости, 07.10.2024
Движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика
Движение поездов на МЦД-4 по техническим причинам осуществляется с отклонением от графика, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T19:38
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение поездов на МЦД-4 по техническим причинам осуществляется с отклонением от графика, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). "В настоящее время на МЦД-4 по техническим причинам движение поездов осуществляется с отклонением от графика. Межпоездной интервал выдерживается", - сообщили в МЖД. МЖД, добавили там, приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов. "Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - сказали в компании.
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россия, ржд, московские центральные диаметры (мцд), москва
Россия, РЖД, Московские центральные диаметры (МЦД), Москва
Движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика

МЖД: движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПлатформа станции "Кутузовская" четвертого Московского центрального диаметра
Платформа станции Кутузовская четвертого Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Платформа станции "Кутузовская" четвертого Московского центрального диаметра. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение поездов на МЦД-4 по техническим причинам осуществляется с отклонением от графика, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
"В настоящее время на МЦД-4 по техническим причинам движение поездов осуществляется с отклонением от графика. Межпоездной интервал выдерживается", - сообщили в МЖД.
МЖД, добавили там, приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.
"Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - сказали в компании.
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