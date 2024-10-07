https://ria.ru/20241007/moskva-1976845655.html

Движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика

Движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика - РИА Новости, 07.10.2024

Движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика

Движение поездов на МЦД-4 по техническим причинам осуществляется с отклонением от графика, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T19:38

2024-10-07T19:38

2024-10-07T20:07

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московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение поездов на МЦД-4 по техническим причинам осуществляется с отклонением от графика, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). "В настоящее время на МЦД-4 по техническим причинам движение поездов осуществляется с отклонением от графика. Межпоездной интервал выдерживается", - сообщили в МЖД. МЖД, добавили там, приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов. "Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - сказали в компании.

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россия, ржд, московские центральные диаметры (мцд), москва