https://ria.ru/20241007/moskva-1976845655.html
Движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика
Движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика - РИА Новости, 07.10.2024
Движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика
Движение поездов на МЦД-4 по техническим причинам осуществляется с отклонением от графика, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T19:38
2024-10-07T19:38
2024-10-07T20:07
россия
ржд
московские центральные диаметры (мцд)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976848621_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1df9106f00aaf6f9d6710d19ca52e1e.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Движение поездов на МЦД-4 по техническим причинам осуществляется с отклонением от графика, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). "В настоящее время на МЦД-4 по техническим причинам движение поездов осуществляется с отклонением от графика. Межпоездной интервал выдерживается", - сообщили в МЖД. МЖД, добавили там, приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов. "Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - сказали в компании.
https://ria.ru/20241001/efimov-1975605183.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976848621_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d1c49088896348e13795894b70cc3a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ржд, московские центральные диаметры (мцд), москва
Россия, РЖД, Московские центральные диаметры (МЦД), Москва
Движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика
МЖД: движение поездов на МЦД-4 осуществляется с отклонением от графика