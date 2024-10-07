https://ria.ru/20241007/moskva-1976820514.html

Москвичи спасли 18 кошек из машины, в которой год жила женщина с дочкой

Москвичи спасли 18 кошек из машины, в которой год жила женщина с дочкой - РИА Новости, 07.10.2024

Москвичи спасли 18 кошек из машины, в которой год жила женщина с дочкой

Москвичка Анна Тараканова рассказала РИА Новости, как вместе с мужем спасла 18 кошек из машины, в которой на протяжении года жила женщина с дочкой. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:28

2024-10-07T17:28

2024-10-07T18:00

ярославское шоссе

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Москвичка Анна Тараканова рассказала РИА Новости, как вместе с мужем спасла 18 кошек из машины, в которой на протяжении года жила женщина с дочкой. По словам собеседницы агентства, машина стоит на парковке гипермаркета на Ярославском шоссе. На днях девочка умерла от сахарного диабета. Как рассказали Анне охранники гипермаркета, 4 октября ее похоронили, а маму увезли в психиатрическую больницу из-за "проблем с головой". "Мы вместе с мужем забрали 18 кошек из этой машины, отвезли их в ветеринарку. У нас есть все анализы, кошки чистые по именно опасным вирусам. Единственное, у них ушной клещ. Ну клещ мы сейчас лечим, <...> это абсолютно неопасно, им обрабатывают ушки. Вот, у них даже блох не было. То есть <…> видно, что кошки не уличные, а именно с ней передвигались и жили в машине", — рассказала Анна. Она добавила, что кошки несколько дней сидели без еды. В машине были приоткрыты окна, поэтому они могли лакать дождевую воду. "Кошек мы определили на платную передержку в районе улицы Шарикоподшипниковской. Завтра уже приедет, получается, ветеринар, будет их стерилизовать, кастрировать, потому что большинство не стерилизовано", — сказала Анна. Она рассказала, что потом они планируют пристраивать всех кошек, сдавать их в приют не будут."Они неагрессивные, они все ручные, они ласковые. С психикой у них все в порядке, несмотря на условия, в которых их содержали", — подчеркнула москвичка. По ее словам, охранники на протяжении всего времени проживания женщины и ее дочери в машине не сообщали об этом в компетентные органы. Где конкретно сейчас хозяйка кошек, ей выяснить не удалось. Машина с белорусскими номерами, и неизвестно, является ли женщина вообще гражданкой России, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240311/koshka-1932297046.html

https://ria.ru/20240531/kot-1949673850.html

ярославское шоссе

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ярославское шоссе, происшествия, москва