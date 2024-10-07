https://ria.ru/20241007/moskva-1976812344.html
В Москве мужчину осудили за организацию незаконной миграции
В Москве мужчину осудили за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 07.10.2024
В Москве мужчину осудили за организацию незаконной миграции
Бутырский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии мужчину по обвинению в организации незаконной миграции и подделке документов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:47
2024-10-07T16:47
2024-10-07T16:47
происшествия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии мужчину по обвинению в организации незаконной миграции и подделке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Комарницкому Игорю Анатольевичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 100 тысяч рублей в доход государства, без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Мужчина был взят под стражу в зале суда, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20241004/gosduma-1976364498.html
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происшествия, москва
В Москве мужчину осудили за организацию незаконной миграции
В Москве мужчина получил 1,5 года колонии за организацию незаконной миграции
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к полутора годам колонии мужчину по обвинению в организации незаконной миграции и подделке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Комарницкому Игорю Анатольевичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 100 тысяч рублей в доход государства, без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Мужчина был взят под стражу в зале суда, подчеркнули в пресс-службе.