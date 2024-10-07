https://ria.ru/20241007/moskva-1976791076.html

В Москве подписали декларацию о создании модной федерации БРИКС

В Москве подписали декларацию о создании модной федерации БРИКС - РИА Новости, 07.10.2024

В Москве подписали декларацию о создании модной федерации БРИКС

Декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС подписали на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, который завершился в Москве 5 октября,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:21

2024-10-07T15:21

2024-10-07T15:28

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС подписали на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, который завершился в Москве 5 октября, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. "На московском форуме BRICS+ Fashion Summit подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС - BRICS International Fashion Federation. Основными задачами объединения станут укрепление партнёрских связей между отраслевыми сообществами разных стран, содействие устойчивому развитию индустрии, культурный обмен, поддержка молодых специалистов и помощь дизайнерам в выходе на международный рынок", - рассказали в ведомстве. Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба, декларацию подписали главы профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторы недель моды из более чем 50 государств. В их числе: Россия, Индия, Южно-Африканская Республика, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор, Кения. "Создание столь представительной международной федерации - один из важных результатов прошедшего форума БРИКС в Москве. Он вновь показал, что у нас с коллегами общие подходы и большой потенциал развития", - отметила Сергунина. Вице-мэр добавила, что заключившие соглашение стороны намерены уделить особое внимание внедрению новых технологий, сохранению культурного наследия и народных ремёсел. В планах - совместные информационные и образовательные проекты. В департаменте рассказали, что в документе говорится об оказании поддержки молодым брендам как в локальном продвижении, так и при выходе на глобальный уровень. Целью объединения станет также продвижение устойчивых и экологичных практик. Осознанное производство и потребление будут в центре повестки федерации. "Международная модная федерация БРИКС - открытая организация. Участники приветствуют всех, кто разделяет их принципы и стремления. Для вступления нужно будет подать заявку", - пояснили в пресс-службе. Международный форум BRICS+ Fashion Summit собрал в Москве представителей более 100 стран. Одновременно с ним проходит третья Московская неделя моды, она продлится до среды.

https://ria.ru/20241007/moda-1976704795.html

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москва, россия, индия, наталья сергунина, брикс