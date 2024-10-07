https://ria.ru/20241007/moskva-1976791076.html
В Москве подписали декларацию о создании модной федерации БРИКС
В Москве подписали декларацию о создании модной федерации БРИКС - РИА Новости, 07.10.2024
В Москве подписали декларацию о создании модной федерации БРИКС
Декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС подписали на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, который завершился в Москве 5 октября,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:21
2024-10-07T15:21
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС подписали на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, который завершился в Москве 5 октября, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. "На московском форуме BRICS+ Fashion Summit подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС - BRICS International Fashion Federation. Основными задачами объединения станут укрепление партнёрских связей между отраслевыми сообществами разных стран, содействие устойчивому развитию индустрии, культурный обмен, поддержка молодых специалистов и помощь дизайнерам в выходе на международный рынок", - рассказали в ведомстве. Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба, декларацию подписали главы профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторы недель моды из более чем 50 государств. В их числе: Россия, Индия, Южно-Африканская Республика, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор, Кения. "Создание столь представительной международной федерации - один из важных результатов прошедшего форума БРИКС в Москве. Он вновь показал, что у нас с коллегами общие подходы и большой потенциал развития", - отметила Сергунина. Вице-мэр добавила, что заключившие соглашение стороны намерены уделить особое внимание внедрению новых технологий, сохранению культурного наследия и народных ремёсел. В планах - совместные информационные и образовательные проекты. В департаменте рассказали, что в документе говорится об оказании поддержки молодым брендам как в локальном продвижении, так и при выходе на глобальный уровень. Целью объединения станет также продвижение устойчивых и экологичных практик. Осознанное производство и потребление будут в центре повестки федерации. "Международная модная федерация БРИКС - открытая организация. Участники приветствуют всех, кто разделяет их принципы и стремления. Для вступления нужно будет подать заявку", - пояснили в пресс-службе. Международный форум BRICS+ Fashion Summit собрал в Москве представителей более 100 стран. Одновременно с ним проходит третья Московская неделя моды, она продлится до среды.
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москва, россия, индия, наталья сергунина, брикс
Москва, Россия, Индия, Наталья Сергунина, БРИКС
В Москве подписали декларацию о создании модной федерации БРИКС
В Москве подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС подписали на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, который завершился в Москве 5 октября, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры.
"На московском форуме BRICS+ Fashion Summit подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС - BRICS International Fashion Federation. Основными задачами объединения станут укрепление партнёрских связей между отраслевыми сообществами разных стран, содействие устойчивому развитию индустрии, культурный обмен, поддержка молодых специалистов и помощь дизайнерам в выходе на международный рынок", - рассказали в ведомстве.
Как уточнила заммэра Наталья Сергунина
, чьи слова приводит пресс-служба, декларацию подписали главы профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторы недель моды из более чем 50 государств. В их числе: Россия
, Индия
, Южно-Африканская Республика, Эфиопия
, Египет
, Малайзия
, Эквадор
, Кения
.
"Создание столь представительной международной федерации - один из важных результатов прошедшего форума БРИКС в Москве. Он вновь показал, что у нас с коллегами общие подходы и большой потенциал развития", - отметила Сергунина.
Вице-мэр добавила, что заключившие соглашение стороны намерены уделить особое внимание внедрению новых технологий, сохранению культурного наследия и народных ремёсел. В планах - совместные информационные и образовательные проекты.
В департаменте рассказали, что в документе говорится об оказании поддержки молодым брендам как в локальном продвижении, так и при выходе на глобальный уровень. Целью объединения станет также продвижение устойчивых и экологичных практик. Осознанное производство и потребление будут в центре повестки федерации.
"Международная модная федерация БРИКС - открытая организация. Участники приветствуют всех, кто разделяет их принципы и стремления. Для вступления нужно будет подать заявку", - пояснили в пресс-службе.
Международный форум BRICS+ Fashion Summit собрал в Москве представителей более 100 стран. Одновременно с ним проходит третья Московская неделя моды, она продлится до среды.
Саммит модной индустрии BRICS+ Fashion Summit
В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.
1 из 12
Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.
2 из 12
Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
3 из 12
Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.
4 из 12
Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.
5 из 12
В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.
6 из 12
Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.
7 из 12
Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.
8 из 12
На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".
9 из 12
На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".
10 из 12
Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.
11 из 12
Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.
12 из 12
В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.
1 из 12
Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.
2 из 12
Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
3 из 12
Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.
4 из 12
Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.
5 из 12
В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.
6 из 12
Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.
7 из 12
Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.
8 из 12
На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".
9 из 12
На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".
10 из 12
Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.
11 из 12
Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.
12 из 12