Рейтинг@Mail.ru
В Москве подписали декларацию о создании модной федерации БРИКС - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 07.10.2024 (обновлено: 15:28 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/moskva-1976791076.html
В Москве подписали декларацию о создании модной федерации БРИКС
В Москве подписали декларацию о создании модной федерации БРИКС - РИА Новости, 07.10.2024
В Москве подписали декларацию о создании модной федерации БРИКС
Декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС подписали на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, который завершился в Москве 5 октября,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:21
2024-10-07T15:28
москва
россия
индия
наталья сергунина
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976196765_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_bff07239367fefc6b151514b3a08a2f7.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС подписали на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, который завершился в Москве 5 октября, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры. "На московском форуме BRICS+ Fashion Summit подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС - BRICS International Fashion Federation. Основными задачами объединения станут укрепление партнёрских связей между отраслевыми сообществами разных стран, содействие устойчивому развитию индустрии, культурный обмен, поддержка молодых специалистов и помощь дизайнерам в выходе на международный рынок", - рассказали в ведомстве. Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба, декларацию подписали главы профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторы недель моды из более чем 50 государств. В их числе: Россия, Индия, Южно-Африканская Республика, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор, Кения. "Создание столь представительной международной федерации - один из важных результатов прошедшего форума БРИКС в Москве. Он вновь показал, что у нас с коллегами общие подходы и большой потенциал развития", - отметила Сергунина. Вице-мэр добавила, что заключившие соглашение стороны намерены уделить особое внимание внедрению новых технологий, сохранению культурного наследия и народных ремёсел. В планах - совместные информационные и образовательные проекты. В департаменте рассказали, что в документе говорится об оказании поддержки молодым брендам как в локальном продвижении, так и при выходе на глобальный уровень. Целью объединения станет также продвижение устойчивых и экологичных практик. Осознанное производство и потребление будут в центре повестки федерации. "Международная модная федерация БРИКС - открытая организация. Участники приветствуют всех, кто разделяет их принципы и стремления. Для вступления нужно будет подать заявку", - пояснили в пресс-службе. Международный форум BRICS+ Fashion Summit собрал в Москве представителей более 100 стран. Одновременно с ним проходит третья Московская неделя моды, она продлится до среды.
https://ria.ru/20241007/moda-1976704795.html
москва
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976196765_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11a2bc59223bcf7938277c07d5bcbf42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, индия, наталья сергунина, брикс
Москва, Россия, Индия, Наталья Сергунина, БРИКС
В Москве подписали декларацию о создании модной федерации БРИКС

В Москве подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВыставка "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье"
Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Выставка "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС подписали на Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, который завершился в Москве 5 октября, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры.
"На московском форуме BRICS+ Fashion Summit подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС - BRICS International Fashion Federation. Основными задачами объединения станут укрепление партнёрских связей между отраслевыми сообществами разных стран, содействие устойчивому развитию индустрии, культурный обмен, поддержка молодых специалистов и помощь дизайнерам в выходе на международный рынок", - рассказали в ведомстве.
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда YANA BESFAMILNAYA в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Чем удивляет Московская неделя моды
Вчера, 12:22
Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба, декларацию подписали главы профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторы недель моды из более чем 50 государств. В их числе: Россия, Индия, Южно-Африканская Республика, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор, Кения.
"Создание столь представительной международной федерации - один из важных результатов прошедшего форума БРИКС в Москве. Он вновь показал, что у нас с коллегами общие подходы и большой потенциал развития", - отметила Сергунина.
Вице-мэр добавила, что заключившие соглашение стороны намерены уделить особое внимание внедрению новых технологий, сохранению культурного наследия и народных ремёсел. В планах - совместные информационные и образовательные проекты.
В департаменте рассказали, что в документе говорится об оказании поддержки молодым брендам как в локальном продвижении, так и при выходе на глобальный уровень. Целью объединения станет также продвижение устойчивых и экологичных практик. Осознанное производство и потребление будут в центре повестки федерации.
"Международная модная федерация БРИКС - открытая организация. Участники приветствуют всех, кто разделяет их принципы и стремления. Для вступления нужно будет подать заявку", - пояснили в пресс-службе.
Международный форум BRICS+ Fashion Summit собрал в Москве представителей более 100 стран. Одновременно с ним проходит третья Московская неделя моды, она продлится до среды.
Саммит модной индустрии BRICS+ Fashion Summit
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

Участница выставки Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Участники сессии: Глобальный подиум. Недели моды на всех континентах в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

Участницы сессии: Глобальный подиум. Недели моды на всех континентах в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

Участники саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

Участница саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

Участницы выставки Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

Участники пленарной сессии: Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 12

В Москве 3 сентября стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 12

Саммит продлится до субботы, вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 12

Участие в форуме подтвердили представители свыше 100 стран, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 12

Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 12

Также приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 12

В программу войдут деловая часть, выставка "Наследие" и обучающий интенсив для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Деловая программа будет посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и многому другому.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 12

Международная выставка "Наследие" расскажет посетителям о влиянии культуры стран БРИКС и других государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 12

На фото: участницы выставки "Наследие" на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка "Зарядье".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: участники пленарной сессии: "Мода как культурная дипломатия. Глобальные перспективы дизайнерских брендов".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 12

Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
11 из 12

Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
МоскваРоссияИндияНаталья СергунинаБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала