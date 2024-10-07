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Москвичи смогут наблюдать за зажировкой манула Тимофея онлайн - РИА Новости, 07.10.2024
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12:31 07.10.2024 (обновлено: 13:04 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/moskva-1976749164.html
Москвичи смогут наблюдать за зажировкой манула Тимофея онлайн
Москвичи смогут наблюдать за зажировкой манула Тимофея онлайн - РИА Новости, 07.10.2024
Москвичи смогут наблюдать за зажировкой манула Тимофея онлайн
Московский зоопарк запустил на портале мэра и правительства столицы трансляцию из вольера манула Тимофея, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:31
2024-10-07T13:04
московский зоопарк
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Московский зоопарк запустил на портале мэра и правительства столицы трансляцию из вольера манула Тимофея, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Старт трансляций позволит отследить все стадии процесса зажировки и разжировки манула. Посетители портала mos.ru увидят, как хищник активно набирает вес к зиме, становится более активным, пушистым и как у него рыжеют бока", — говорится в публикации. В зоопарке напомнили, что манулы — загадочные и скрытные животные, которые отлично маскируются. Различить серого кота на фоне стены вольера непросто, поэтому для удобства пользователей камеру направили на излюбленные места обитания Тимофея. "Среди них полочка, на которой он любит сидеть и с высоты своего величия разглядывать посетителей", — отметили в зоопарке.Таким образом, число онлайн-трансляций из вольеров Московского зоопарка на mos.ru достигло десяти. В часы работы зоосада пользователи могут наблюдать за большими пандами Жуи, Диндин и Катюшей, за азиатскими слонами, семейством орангутанов, карликовым бегемотом Ксюшей, рысями, медоедами, сурикатами и гориллами. Можно увидеть и обитателей южноамериканской лужайки — капибар, лам, викуний и недавно прибывшую в столицу самку гуанако.
https://ria.ru/20240918/manul-1973324833.html
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московский зоопарк, хорошие новости
Московский зоопарк, Хорошие новости, Хорошие новости
Москвичи смогут наблюдать за зажировкой манула Тимофея онлайн

Москвичи смогут наблюдать за зажировкой и разжировкой манула Тимофея онлайн

© Фото : Московский зоопаркМанул Тимофей
Манул Тимофей - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Московский зоопарк
Манул Тимофей. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Московский зоопарк запустил на портале мэра и правительства столицы трансляцию из вольера манула Тимофея, сообщается в Telegram-канале учреждения.
«
"Старт трансляций позволит отследить все стадии процесса зажировки и разжировки манула. Посетители портала mos.ru увидят, как хищник активно набирает вес к зиме, становится более активным, пушистым и как у него рыжеют бока", — говорится в публикации.
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В зоопарке напомнили, что манулы — загадочные и скрытные животные, которые отлично маскируются. Различить серого кота на фоне стены вольера непросто, поэтому для удобства пользователей камеру направили на излюбленные места обитания Тимофея.
"Среди них полочка, на которой он любит сидеть и с высоты своего величия разглядывать посетителей", — отметили в зоопарке.
Таким образом, число онлайн-трансляций из вольеров Московского зоопарка на mos.ru достигло десяти. В часы работы зоосада пользователи могут наблюдать за большими пандами Жуи, Диндин и Катюшей, за азиатскими слонами, семейством орангутанов, карликовым бегемотом Ксюшей, рысями, медоедами, сурикатами и гориллами. Можно увидеть и обитателей южноамериканской лужайки — капибар, лам, викуний и недавно прибывшую в столицу самку гуанако.
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