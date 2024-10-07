Рейтинг@Mail.ru
В Москве врачи прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:04 07.10.2024 (обновлено: 14:23 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/moskva-1976684945.html
В Москве врачи прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту
В Москве врачи прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту - РИА Новости, 07.10.2024
В Москве врачи прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту
Столичные врачи помогли беременной пациентке и спасли ее ребенка, у которого обнаружили опухоль в ротовой полости, рассказала журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:04
2024-10-07T14:23
хорошие новости
общество
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c2d22b986608a9d46119353f5392c11.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Столичные врачи помогли беременной пациентке и спасли ее ребенка, у которого обнаружили опухоль в ротовой полости, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Благодаря современным методам диагностики врачам больницы имени Галины Савельевой и Морозовской детской больницы удалось обнаружить врожденный порок развития плода — опухоль ротовой полости, которая создавала риск удушья у ребенка. Врачи провели своевременные оперативные роды и удалили новообразование. Сейчас мама и малышка выписаны домой и находятся под наблюдением в амбулаторном режиме", — рассказала она. Вице-мэр добавила, что на роды пригласили оториноларинголога, анестезиологов-реаниматологов и челюстно-лицевого хирурга из Морозовской больницы. Операция прошла успешно — на свет появилась девочка весом 3625 граммов и ростом 55 сантиметров. На следующий день врачи отделения челюстно-лицевой хирургии удалили ей опухоль.
https://ria.ru/20240322/serdtse-1934855646.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7462f2b58be6e8668fce1462f044dae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Хорошие новости, Общество, Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
В Москве врачи прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту

В Москве врачи успешно прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту

© РИА Новости / Кирилл ШипицинХирургические инструменты в операционной
Хирургические инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Хирургические инструменты в операционной. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Столичные врачи помогли беременной пациентке и спасли ее ребенка, у которого обнаружили опухоль в ротовой полости, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Благодаря современным методам диагностики врачам больницы имени Галины Савельевой и Морозовской детской больницы удалось обнаружить врожденный порок развития плода — опухоль ротовой полости, которая создавала риск удушья у ребенка. Врачи провели своевременные оперативные роды и удалили новообразование. Сейчас мама и малышка выписаны домой и находятся под наблюдением в амбулаторном режиме", — рассказала она.
Вице-мэр добавила, что на роды пригласили оториноларинголога, анестезиологов-реаниматологов и челюстно-лицевого хирурга из Морозовской больницы. Операция прошла успешно — на свет появилась девочка весом 3625 граммов и ростом 55 сантиметров. На следующий день врачи отделения челюстно-лицевой хирургии удалили ей опухоль.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Москве спасли пациента после полуторачасовой остановки сердца
22 марта, 09:46
 
Хорошие новостиОбществоМоскваАнастасия РаковаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала