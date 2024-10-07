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В Москве врачи прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту
В Москве врачи прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту - РИА Новости, 07.10.2024
В Москве врачи прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту
Столичные врачи помогли беременной пациентке и спасли ее ребенка, у которого обнаружили опухоль в ротовой полости, рассказала журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:04
2024-10-07T09:04
2024-10-07T14:23
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Столичные врачи помогли беременной пациентке и спасли ее ребенка, у которого обнаружили опухоль в ротовой полости, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Благодаря современным методам диагностики врачам больницы имени Галины Савельевой и Морозовской детской больницы удалось обнаружить врожденный порок развития плода — опухоль ротовой полости, которая создавала риск удушья у ребенка. Врачи провели своевременные оперативные роды и удалили новообразование. Сейчас мама и малышка выписаны домой и находятся под наблюдением в амбулаторном режиме", — рассказала она. Вице-мэр добавила, что на роды пригласили оториноларинголога, анестезиологов-реаниматологов и челюстно-лицевого хирурга из Морозовской больницы. Операция прошла успешно — на свет появилась девочка весом 3625 граммов и ростом 55 сантиметров. На следующий день врачи отделения челюстно-лицевой хирургии удалили ей опухоль.
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общество, москва, анастасия ракова , здоровье - общество
Хорошие новости, Общество, Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество
В Москве врачи прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту
В Москве врачи успешно прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Столичные врачи помогли беременной пациентке и спасли ее ребенка, у которого обнаружили опухоль в ротовой полости, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Благодаря современным методам диагностики врачам больницы имени Галины Савельевой и Морозовской детской больницы удалось обнаружить врожденный порок развития плода — опухоль ротовой полости, которая создавала риск удушья у ребенка. Врачи провели своевременные оперативные роды и удалили новообразование. Сейчас мама и малышка выписаны домой и находятся под наблюдением в амбулаторном режиме", — рассказала она.
Вице-мэр добавила, что на роды пригласили оториноларинголога, анестезиологов-реаниматологов и челюстно-лицевого хирурга из Морозовской больницы. Операция прошла успешно — на свет появилась девочка весом 3625 граммов и ростом 55 сантиметров. На следующий день врачи отделения челюстно-лицевой хирургии удалили ей опухоль.