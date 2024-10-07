https://ria.ru/20241007/moskva-1976684786.html

В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах

В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах - РИА Новости, 07.10.2024

В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах

Специалисты комплекса городского хозяйства начали включать отопление в многоквартирных домах и объектах социальной сферы, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:03

2024-10-07T09:03

2024-10-07T09:04

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общество

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петр бирюков

сергей собянин

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали включать отопление в многоквартирных домах и объектах социальной сферы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, начали подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней. "Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов", - пояснил Бирюков. Он сообщил, что с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

https://realty.ria.ru/20241001/moskva-1974835170.html

https://ria.ru/20241004/otoplenie-1897584168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жкх, москва, петр бирюков, сергей собянин