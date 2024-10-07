https://ria.ru/20241007/moskva-1976684786.html
В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах
В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах - РИА Новости, 07.10.2024
В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах
Специалисты комплекса городского хозяйства начали включать отопление в многоквартирных домах и объектах социальной сферы, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:03
2024-10-07T09:03
2024-10-07T09:04
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали включать отопление в многоквартирных домах и объектах социальной сферы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, начали подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней. "Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов", - пояснил Бирюков. Он сообщил, что с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.
https://realty.ria.ru/20241001/moskva-1974835170.html
https://ria.ru/20241004/otoplenie-1897584168.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, жкх, москва, петр бирюков, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, ЖКХ, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин
В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах
Заммэра Бирюков: в Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали включать отопление в многоквартирных домах и объектах социальной сферы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
, начали подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней.
"Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов", - пояснил Бирюков.
Он сообщил, что с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.