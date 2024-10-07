https://ria.ru/20241007/morpekh-1976415010.html

Морпехи рассказали, наемники из каких стран вторглись в Курскую область

Морпехи рассказали, наемники из каких стран вторглись в Курскую область - РИА Новости, 07.10.2024

Морпехи рассказали, наемники из каких стран вторглись в Курскую область

Украинское командование активно привлекает наемников к операциям в Курской области, рассказал РИА Новости офицер из 810-й бригады с позывным Боцман. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T05:30

2024-10-07T05:30

2024-10-07T11:01

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинское командование активно привлекает наемников к операциям в Курской области, рассказал РИА Новости офицер из 810-й бригады с позывным Боцман."Мы встречались с грузинскими, польскими и англоязычными наемниками. Они отличаются от других подразделений ВСУ боевой устойчивостью и не сдаются в плен", — отметил он.Установить их гражданство удалось по документам, обнаруженным возле трупов.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных и 135 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, курская область, вооруженные силы украины, украина