https://ria.ru/20241007/morpekh-1976415010.html
Морпехи рассказали, наемники из каких стран вторглись в Курскую область
Морпехи рассказали, наемники из каких стран вторглись в Курскую область - РИА Новости, 07.10.2024
Морпехи рассказали, наемники из каких стран вторглись в Курскую область
Украинское командование активно привлекает наемников к операциям в Курской области, рассказал РИА Новости офицер из 810-й бригады с позывным Боцман. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:30
2024-10-07T05:30
2024-10-07T11:01
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курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинское командование активно привлекает наемников к операциям в Курской области, рассказал РИА Новости офицер из 810-й бригады с позывным Боцман."Мы встречались с грузинскими, польскими и англоязычными наемниками. Они отличаются от других подразделений ВСУ боевой устойчивостью и не сдаются в плен", — отметил он.Установить их гражданство удалось по документам, обнаруженным возле трупов.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных и 135 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Морпехи рассказали, наемники из каких стран вторглись в Курскую область
Морпех: ВСУ в Курской области активно используют наемников из Польши и Грузии
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинское командование активно привлекает наемников к операциям в Курской области, рассказал РИА Новости офицер из 810-й бригады с позывным Боцман.
"Мы встречались с грузинскими, польскими и англоязычными наемниками. Они отличаются от других подразделений ВСУ боевой устойчивостью и не сдаются в плен", — отметил он.
Установить их гражданство удалось по документам, обнаруженным возле трупов.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных и 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.