https://ria.ru/20241007/mirotvortsy-1976850711.html

ЦАХАЛ использовала миротворцев ООН как живой щит, заявили в "Хезболле"

ЦАХАЛ использовала миротворцев ООН как живой щит, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 07.10.2024

ЦАХАЛ использовала миротворцев ООН как живой щит, заявили в "Хезболле"

Отряд израильских военных зашел на территорию Ливана в районе поселения Марун Ар-Рас, используя миротворцев временных сил ООН (UNIFIL) как живой щит, сообщается РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T20:26

2024-10-07T20:26

2024-10-07T20:26

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Отряд израильских военных зашел на территорию Ливана в районе поселения Марун Ар-Рас, используя миротворцев временных сил ООН (UNIFIL) как живой щит, сообщается в заявлении пресс-службы движения "Хезболлах". "Бойцы исламского сопротивления в воскресенье наблюдали нетипичное передвижение враждебных сил Израиля за позициями миротворческих сил в районе пограничного поселения Марун ар-Рас", - сказано в заявлении со ссылкой на доклад полевого командира сопротивления. По данным пресс-службы, командование движения дало приказ не вступать в бой и не атаковать израильские силы, чтобы не подвергать жизни военнослужащих UNIFIL. "Враждебные силы предприняли попытку использовать миротворческие силы в качестве живого щита из-за провала их попыток зайти в деревню", - отмечено в заявлении.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, оон, ливан, израиль, в мире