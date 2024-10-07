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ЦАХАЛ использовала миротворцев ООН как живой щит, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 07.10.2024
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20:26 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/mirotvortsy-1976850711.html
ЦАХАЛ использовала миротворцев ООН как живой щит, заявили в "Хезболле"
ЦАХАЛ использовала миротворцев ООН как живой щит, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 07.10.2024
ЦАХАЛ использовала миротворцев ООН как живой щит, заявили в "Хезболле"
Отряд израильских военных зашел на территорию Ливана в районе поселения Марун Ар-Рас, используя миротворцев временных сил ООН (UNIFIL) как живой щит, сообщается РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T20:26
2024-10-07T20:26
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Отряд израильских военных зашел на территорию Ливана в районе поселения Марун Ар-Рас, используя миротворцев временных сил ООН (UNIFIL) как живой щит, сообщается в заявлении пресс-службы движения "Хезболлах". "Бойцы исламского сопротивления в воскресенье наблюдали нетипичное передвижение враждебных сил Израиля за позициями миротворческих сил в районе пограничного поселения Марун ар-Рас", - сказано в заявлении со ссылкой на доклад полевого командира сопротивления. По данным пресс-службы, командование движения дало приказ не вступать в бой и не атаковать израильские силы, чтобы не подвергать жизни военнослужащих UNIFIL. "Враждебные силы предприняли попытку использовать миротворческие силы в качестве живого щита из-за провала их попыток зайти в деревню", - отмечено в заявлении.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, оон, ливан, израиль, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, ООН, Ливан, Израиль, В мире
ЦАХАЛ использовала миротворцев ООН как живой щит, заявили в "Хезболле"

"Хезболла": отряд ЦАХАЛ в Ливане использовал миротворцев ООН как живой щит

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Отряд израильских военных зашел на территорию Ливана в районе поселения Марун Ар-Рас, используя миротворцев временных сил ООН (UNIFIL) как живой щит, сообщается в заявлении пресс-службы движения "Хезболлах".
"Бойцы исламского сопротивления в воскресенье наблюдали нетипичное передвижение враждебных сил Израиля за позициями миротворческих сил в районе пограничного поселения Марун ар-Рас", - сказано в заявлении со ссылкой на доклад полевого командира сопротивления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
По данным пресс-службы, командование движения дало приказ не вступать в бой и не атаковать израильские силы, чтобы не подвергать жизни военнослужащих UNIFIL.
"Враждебные силы предприняли попытку использовать миротворческие силы в качестве живого щита из-за провала их попыток зайти в деревню", - отмечено в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХезболлаООНЛиванИзраильВ мире
 
 
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