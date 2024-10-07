https://ria.ru/20241007/minoborony-1976808684.html
Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.10.2024
Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:30
2024-10-07T16:30
2024-10-07T16:30
специальная военная операция на украине
сумская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области. По данным ведомства, ракетный удар нанесен по складу боеприпасов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Осоевка Сумской области.
https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976632514.html
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Ракетный удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области
Минобороны показало кадры ракетного удара по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области.
2024-10-07T16:30
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области
МО РФ показало кадры ракетного удара по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области