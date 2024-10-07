https://ria.ru/20241007/minoborony-1976808684.html

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.10.2024

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области

Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:30

2024-10-07T16:30

2024-10-07T16:30

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области. По данным ведомства, ракетный удар нанесен по складу боеприпасов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Осоевка Сумской области.

https://ria.ru/20241006/spetsoperatsiya-1976632514.html

сумская область

россия

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2024

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракетный удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области Минобороны показало кадры ракетного удара по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области. 2024-10-07T16:30 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)