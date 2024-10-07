https://ria.ru/20241007/minoborony-1976699503.html

Кириллов назвал цель украинской провокации с химоружием

Кириллов назвал цель украинской провокации с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024

Кириллов назвал цель украинской провокации с химоружием

После провокации Киева с применением отравляющих веществ будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:15

2024-10-07T10:15

2024-10-07T10:15

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

игорь кириллов

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. После провокации Киева с применением отравляющих веществ будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В понедельник Кириллов сообщил, что, по информации Минобороны РФ, Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. "Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20241007/ozkho-1976697394.html

россия

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россия, киев, украина, игорь кириллов