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Кириллов назвал цель украинской провокации с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/minoborony-1976699503.html
Кириллов назвал цель украинской провокации с химоружием
Кириллов назвал цель украинской провокации с химоружием - РИА Новости, 07.10.2024
Кириллов назвал цель украинской провокации с химоружием
После провокации Киева с применением отравляющих веществ будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:15
2024-10-07T10:15
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
игорь кириллов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. После провокации Киева с применением отравляющих веществ будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В понедельник Кириллов сообщил, что, по информации Минобороны РФ, Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. "Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20241007/ozkho-1976697394.html
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россия, киев, украина, игорь кириллов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Игорь Кириллов
Кириллов назвал цель украинской провокации с химоружием

Минобороны: Россию хотят поразить в правах участника КЗХО после провокации Киева

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. После провокации Киева с применением отравляющих веществ будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В понедельник Кириллов сообщил, что, по информации Минобороны РФ, Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО.
"Предполагается, что по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье будет вынесено решение о поражении России в правах в качестве государства-участника Конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов", - сказал Кириллов.
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