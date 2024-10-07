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Морпехи сбили украинский дрон над левобережьем Днепра
Морпехи сбили украинский дрон над левобережьем Днепра - РИА Новости, 07.10.2024
Морпехи сбили украинский дрон над левобережьем Днепра
Расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил и сбил над левобережьем Херсонской области... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:25
2024-10-07T05:25
2024-10-07T12:38
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ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил и сбил над левобережьем Херсонской области разведывательный беспилотник украинской армии самолетного типа, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "В ходе воздушного контроля военнослужащие наблюдательного поста обнаружили над левобережьем Херсонской области разведывательный беспилотник ВСУ самолетного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о размещении огневых позиций российских подразделений. Боевой расчет морпехов Северного флота комплекса "Стрела-10" получил целеуказание на вошедший в зону его ответственности воздушный объект. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве. На сегодняшний день расчет комплекса "Стрела-10" в основном работает по беспилотным летательным аппаратам противника, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня. В то же время он способен уничтожить практически любую цель, оказавшуюся в зоне досягаемости его ракет, уточнили в МО. Из-за высокой интенсивности применения подразделениями ВСУ разведывательных БПЛА военнослужащие постоянно меняют свои огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить свои боевые машины.
https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672050.html
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безопасность, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Морпехи сбили украинский дрон над левобережьем Днепра
Минобороны: расчет ЗРК морпехов сбил дрон ВСУ над левобережьем Днепра
ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил и сбил над левобережьем Херсонской области разведывательный беспилотник украинской армии самолетного типа, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"В ходе воздушного контроля военнослужащие наблюдательного поста обнаружили над левобережьем Херсонской области разведывательный беспилотник ВСУ
самолетного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о размещении огневых позиций российских подразделений. Боевой расчет морпехов Северного флота комплекса "Стрела-10" получил целеуказание на вошедший в зону его ответственности воздушный объект. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве.
На сегодняшний день расчет комплекса "Стрела-10" в основном работает по беспилотным летательным аппаратам противника, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня. В то же время он способен уничтожить практически любую цель, оказавшуюся в зоне досягаемости его ракет, уточнили в МО.
Из-за высокой интенсивности применения подразделениями ВСУ разведывательных БПЛА военнослужащие постоянно меняют свои огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить свои боевые машины.