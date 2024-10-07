Рейтинг@Mail.ru
Морпехи сбили украинский дрон над левобережьем Днепра - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 07.10.2024 (обновлено: 12:38 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/minoborony-1976673113.html
Морпехи сбили украинский дрон над левобережьем Днепра
Морпехи сбили украинский дрон над левобережьем Днепра - РИА Новости, 07.10.2024
Морпехи сбили украинский дрон над левобережьем Днепра
Расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил и сбил над левобережьем Херсонской области... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:25
2024-10-07T12:38
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976751711_14:0:1907:1065_1920x0_80_0_0_b94445b93d701bc1000358eccec4e3c1.jpg
ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил и сбил над левобережьем Херсонской области разведывательный беспилотник украинской армии самолетного типа, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "В ходе воздушного контроля военнослужащие наблюдательного поста обнаружили над левобережьем Херсонской области разведывательный беспилотник ВСУ самолетного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о размещении огневых позиций российских подразделений. Боевой расчет морпехов Северного флота комплекса "Стрела-10" получил целеуказание на вошедший в зону его ответственности воздушный объект. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве. На сегодняшний день расчет комплекса "Стрела-10" в основном работает по беспилотным летательным аппаратам противника, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня. В то же время он способен уничтожить практически любую цель, оказавшуюся в зоне досягаемости его ракет, уточнили в МО. Из-за высокой интенсивности применения подразделениями ВСУ разведывательных БПЛА военнослужащие постоянно меняют свои огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить свои боевые машины.
https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672050.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976751711_286:0:1706:1065_1920x0_80_0_0_7cb1fab0aba9be3255606cb2193b8d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Морпехи сбили украинский дрон над левобережьем Днепра

Минобороны: расчет ЗРК морпехов сбил дрон ВСУ над левобережьем Днепра

© Минобороны РоссииРасчет ЗРК "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" сбил дрон ВСУ над левобережьем Днепра
Расчет ЗРК Стрела-10 морской пехоты Северного флота группировки войск Днепр сбил дрон ВСУ над левобережьем Днепра - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Минобороны России
Расчет ЗРК "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" сбил дрон ВСУ над левобережьем Днепра
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 7 окт - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил и сбил над левобережьем Херсонской области разведывательный беспилотник украинской армии самолетного типа, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"В ходе воздушного контроля военнослужащие наблюдательного поста обнаружили над левобережьем Херсонской области разведывательный беспилотник ВСУ самолетного типа, который направлялся для обнаружения позиций артиллерии и сбора визуальной информации о размещении огневых позиций российских подразделений. Боевой расчет морпехов Северного флота комплекса "Стрела-10" получил целеуказание на вошедший в зону его ответственности воздушный объект. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена", - сообщили в оборонном ведомстве.
На сегодняшний день расчет комплекса "Стрела-10" в основном работает по беспилотным летательным аппаратам противника, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня. В то же время он способен уничтожить практически любую цель, оказавшуюся в зоне досягаемости его ракет, уточнили в МО.
Из-за высокой интенсивности применения подразделениями ВСУ разведывательных БПЛА военнослужащие постоянно меняют свои огневые позиции, не задерживаясь на одном месте и не позволяя противнику обнаружить свои боевые машины.
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Минобороны сообщило о продвижении северо-западнее Угледара
Вчера, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала