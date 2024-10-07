https://ria.ru/20241007/migranty-1976761784.html
Из России вышлют 69 мигрантов, выявленных в ходе рейда в Подмосковье
Из России вышлют 69 мигрантов, выявленных в ходе рейда в Подмосковье - РИА Новости, 07.10.2024
Из России вышлют 69 мигрантов, выявленных в ходе рейда в Подмосковье
Полицейские в ходе рейда на территории складского помещения в подмосковной деревне Гривно нашли 250 мигрантов, 69 из них будут высланы из России по статье о... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:24
2024-10-07T13:24
2024-10-07T13:24
россия
ситуация с нелегальными мигрантами
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полицейские в ходе рейда на территории складского помещения в подмосковной деревне Гривно нашли 250 мигрантов, 69 из них будут высланы из России по статье о нарушении режима пребывания, сообщается на сайте МВД РФ. "В результате рейда полицейские проверили по информационным учетным базам 250 иностранных граждан. Из них 69 нелегалов за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на каждого из 69 правонарушителей наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России. При этом к административной ответственности за нелегальную трудовую деятельность привлечен 161 мигрант по статье о незаконном осуществлении иностранцем или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ситуация с нелегальными мигрантами, московская область (подмосковье), происшествия
Россия, Ситуация с нелегальными мигрантами, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Из России вышлют 69 мигрантов, выявленных в ходе рейда в Подмосковье
В Подмосковье полицейские нашли 250 мигрантов, 69 из них вышлют из России
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Полицейские в ходе рейда на территории складского помещения в подмосковной деревне Гривно нашли 250 мигрантов, 69 из них будут высланы из России по статье о нарушении режима пребывания, сообщается на сайте МВД РФ.
"В результате рейда полицейские проверили по информационным учетным базам 250 иностранных граждан. Из них 69 нелегалов за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на каждого из 69 правонарушителей наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.
При этом к административной ответственности за нелегальную трудовую деятельность привлечен 161 мигрант по статье о незаконном осуществлении иностранцем или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ.