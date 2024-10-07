МИД призвал США и союзников не играть с огнем в вопросах химоружия
МИД: Россия призывает США и союзников не играть с огнем и не нарушать режим КЗХО
© AP Photo / Lee Jin-manВоеннослужащие химического батальона армии США
© AP Photo / Lee Jin-man
Военнослужащие химического батальона армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия призвала США и союзников не играть с огнем, чтобы окончательно не разрушить режим КЗХО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.
"Нет такой нормы международного права, которая остановила бы страны НАТО в желании добиться заявленного "стратегического поражения" России, тем более когда речь идет об отработанном годами на Сирии формате химических провокаций под чужим флагом. <...> Предупреждаем Вашингтон и сателлитов не играть с огнем, дабы окончательно не разрушить выстроенный с 1997 года режим КЗХО", — подчеркнула дипломат.
По ее словам, данные о взаимодействии киевского режима с исламистами на Ближнем Востоке и в Африке доказывают: химический терроризм — реальная угроза, исходящая от украинских спецслужб.
Москва, как отметила Захарова, будет и дальше выявлять случаи применения ВСУ токсичных химикатов против российских военных и мирных жителей, а также информировать участников КЗХО об этом и о планах украинских боевиков устроить провокации в отношении химических предприятий в Донбассе.
Кроме того, Россия продолжит рассказывать мировому сообществу о нарушениях положений конвенции со стороны Украины и реальной ситуации в зоне спецоперации, а виновные в преступлениях с применением химикатов понесут наказание, резюмировала представитель МИД.
В понедельник начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что, по информации Минобороны, Украина готовит провокацию для обвинения России в применении отравляющих веществ при проведении СВО. При этом сам киевский режим за время спецоперации более 400 раз использовал такие химические средства, как хлорпикрин, "Би-Зет", синильная кислота и хлорциан.
К готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн. Еще одно свидетельство — поставки на Украину средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах, добавил генерал.