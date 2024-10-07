https://ria.ru/20241007/meteorologi-1976810880.html

Ураган "Милтон" усилился до четвертой категории из пяти

Ураган "Милтон" усилился до четвертой категории из пяти - РИА Новости, 07.10.2024

Ураган "Милтон" усилился до четвертой категории из пяти

Ураган "Милтон", движущийся к мексиканскому полуострову Юкатан и побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории из пяти, сообщает... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:40

2024-10-07T16:40

2024-10-07T16:50

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флорида

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон", движущийся к мексиканскому полуострову Юкатан и побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории из пяти, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).Ранее во Флориде объявили чрезвычайное положение в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", который впоследствии усилился до урагана. Директор управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри заявил, что Флорида готовится к массовой эвакуации населения, которая может стать крупнейшей с момента обрушения на штат урагана "Ирма" в 2017 году.По данным центра на 08.05 по местному времени (16.05 мск), максимальная устойчивая скорость ветра составляет 240 километров в час, ураган движется на юго-восток со скоростью 13 км/ч, информация обновляется.Ожидается, что ураган достигнет западного побережья Флориды к среде.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://ria.ru/20241005/uragan-1976466564.html

мексика

флорида

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в мире, мексика, флорида