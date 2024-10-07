https://ria.ru/20241007/mask-1976748923.html

Маск назвал Харрис недалекой

Маск назвал Харрис недалекой - РИА Новости, 07.10.2024

Маск назвал Харрис недалекой

Американский предприниматель Илон Маск назвал недалекой кандидата в президенты и действующего вице-президента США Камалу Харрис за утверждение о том, что в США... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:29

2024-10-07T12:29

2024-10-07T12:29

в мире

сша

камала харрис

илон маск

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал недалекой кандидата в президенты и действующего вице-президента США Камалу Харрис за утверждение о том, что в США нет законов, позволяющих властям принимать решения относительно тела мужчины, в отличие от тела женщины. Харрис, обещавшая в ходе предвыборной гонки защитить права женщин на аборт, в соцсети X написала, что в законодательстве США не существует законов, позволяющих властям принимать решения относительно тела мужчины. Комментируя это заявление, предприниматель Палмер Лаки напомнил об обязанности каждого американского мужчины регистрироваться для потенциального военного призыва. По законам США, невыполнение наказывается штрафом и тюремным сроком. "Она недалекая. Я имею ввиду, серьезно. Без шуток", - написал Маск в соцсети Х в ответ на пост Палмера. Харрис построила значительную часть своей предвыборной кампании вокруг обещаний защиты права женщин на аборт на фоне его ограничения в ряде консервативных штатов США. Верховный суд США почти два года назад пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, что позволило американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. В итоге ряд штатов практически полностью запретил аборты. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241006/amerika-1976598138.html

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в мире, сша, камала харрис, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024