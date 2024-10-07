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Маск назвал Харрис недалекой - РИА Новости, 07.10.2024
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12:29 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/mask-1976748923.html
Маск назвал Харрис недалекой
Маск назвал Харрис недалекой - РИА Новости, 07.10.2024
Маск назвал Харрис недалекой
Американский предприниматель Илон Маск назвал недалекой кандидата в президенты и действующего вице-президента США Камалу Харрис за утверждение о том, что в США... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:29
2024-10-07T12:29
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал недалекой кандидата в президенты и действующего вице-президента США Камалу Харрис за утверждение о том, что в США нет законов, позволяющих властям принимать решения относительно тела мужчины, в отличие от тела женщины. Харрис, обещавшая в ходе предвыборной гонки защитить права женщин на аборт, в соцсети X написала, что в законодательстве США не существует законов, позволяющих властям принимать решения относительно тела мужчины. Комментируя это заявление, предприниматель Палмер Лаки напомнил об обязанности каждого американского мужчины регистрироваться для потенциального военного призыва. По законам США, невыполнение наказывается штрафом и тюремным сроком. "Она недалекая. Я имею ввиду, серьезно. Без шуток", - написал Маск в соцсети Х в ответ на пост Палмера. Харрис построила значительную часть своей предвыборной кампании вокруг обещаний защиты права женщин на аборт на фоне его ограничения в ряде консервативных штатов США. Верховный суд США почти два года назад пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, что позволило американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. В итоге ряд штатов практически полностью запретил аборты. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, камала харрис, илон маск, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Илон Маск, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Маск назвал Харрис недалекой

Маск назвал Харрис недалекой за ее утверждение о законах США для мужчин и женщин

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал недалекой кандидата в президенты и действующего вице-президента США Камалу Харрис за утверждение о том, что в США нет законов, позволяющих властям принимать решения относительно тела мужчины, в отличие от тела женщины.
Харрис, обещавшая в ходе предвыборной гонки защитить права женщин на аборт, в соцсети X написала, что в законодательстве США не существует законов, позволяющих властям принимать решения относительно тела мужчины. Комментируя это заявление, предприниматель Палмер Лаки напомнил об обязанности каждого американского мужчины регистрироваться для потенциального военного призыва. По законам США, невыполнение наказывается штрафом и тюремным сроком.
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"Она недалекая. Я имею ввиду, серьезно. Без шуток", - написал Маск в соцсети Х в ответ на пост Палмера.
Харрис построила значительную часть своей предвыборной кампании вокруг обещаний защиты права женщин на аборт на фоне его ограничения в ряде консервативных штатов США.
Верховный суд США почти два года назад пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, что позволило американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. В итоге ряд штатов практически полностью запретил аборты.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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В миреСШАКамала ХаррисИлон МаскДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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