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Лукашенко удивился приему в Москве - РИА Новости, 07.10.2024
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16:10 07.10.2024 (обновлено: 17:35 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976801527.html
Лукашенко удивился приему в Москве
Лукашенко удивился приему в Москве - РИА Новости, 07.10.2024
Лукашенко удивился приему в Москве
Российская делегация встретила президента Белоруссии Александра Лукашенко в московском аэропорту, кадры встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T16:10
2024-10-07T17:35
москва
белоруссия
александр лукашенко
политика
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российская делегация встретила президента Белоруссии Александра Лукашенко в московском аэропорту, кадры встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".На видео слышно, как один из российских дипломатов обращается к Лукашенко словами "Ваше превосходительство"."Какое превосходительство? Где ты это видел?" — отшутился глава республики.Белорусский президент прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в саммите СНГ. Как сообщили ранее, у Лукашенко запланированы неформальные встречи с лидерами стран организации.
https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976676945.html
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"Какое превосходительство?" — Лукашенко ответил на приветствие в Москве
"Какое превосходительство?" — Лукашенко ответил на приветствие в Москве
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москва, белоруссия, александр лукашенко, политика
Москва, Белоруссия, Александр Лукашенко, Политика
Лукашенко удивился приему в Москве

Лукашенко в Москве удивился приветствию дипломата "Ваше превосходительство"

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российская делегация встретила президента Белоруссии Александра Лукашенко в московском аэропорту, кадры встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
На видео слышно, как один из российских дипломатов обращается к Лукашенко словами "Ваше превосходительство".
"Какое превосходительство? Где ты это видел?" — отшутился глава республики.
Белорусский президент прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в саммите СНГ. Как сообщили ранее, у Лукашенко запланированы неформальные встречи с лидерами стран организации.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения часовни Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлый - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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