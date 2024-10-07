https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976801527.html

Лукашенко удивился приему в Москве

Лукашенко удивился приему в Москве - РИА Новости, 07.10.2024

Лукашенко удивился приему в Москве

Российская делегация встретила президента Белоруссии Александра Лукашенко в московском аэропорту, кадры встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:10

2024-10-07T16:10

2024-10-07T17:35

москва

белоруссия

александр лукашенко

политика

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российская делегация встретила президента Белоруссии Александра Лукашенко в московском аэропорту, кадры встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".На видео слышно, как один из российских дипломатов обращается к Лукашенко словами "Ваше превосходительство"."Какое превосходительство? Где ты это видел?" — отшутился глава республики.Белорусский президент прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в саммите СНГ. Как сообщили ранее, у Лукашенко запланированы неформальные встречи с лидерами стран организации.

https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976676945.html

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"Какое превосходительство?" — Лукашенко ответил на приветствие в Москве "Какое превосходительство?" — Лукашенко ответил на приветствие в Москве 2024-10-07T16:10 true PT0M09S

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москва, белоруссия, александр лукашенко, политика